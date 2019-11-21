今年規畫「愛的圍爐」，平時縱橫商場的大老闆，將化身為五星級大廚師親自上菜。（盧金足攝）

台灣行動菩薩助學協會由各方善心企業與人士熱心挹注，讓助學愛的力量，一棒接一棒。（盧金足攝）

台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲表示， 12月7日在台中好運來洲際宴展中心1樓火焰廳，舉辦「2019 愛你久久 Love Together」第八屆相見歡活動。（盧金足攝）

獲台灣行動菩薩助學協會助學的孩子，以手指印出滿滿的感謝心意。（盧金足攝）

茄荖國小武術表演，贏得滿堂彩。（盧金足攝）

推動台灣行動菩薩助學協會創會的龍寶建設董事長張麗莉表示，看到孩子們的改變更加堅信教育是翻轉人生的一條重要道路。（盧金足攝）

台灣行動菩薩助學協會今年邁入第16年，該協會在雙周年時，都會邀集協助的孩子到台中舉辦「相見歡」活動，今年規畫「愛的圍爐」，平時縱橫商場的大老闆，將化身為五星級大廚師親自上菜，也藉由活動募助學款，號召更多人獻愛心做公益。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲表示， 12月7日在台中好運來洲際宴展中心1樓火焰廳，辦「2019 愛你久久 Love Together」第八屆相見歡活動，邀請獲助學的孩子接來台中「團圓用餐」，讓偏鄉孩童感受關愛之外，也謝謝站在教育第一線的老師校長為國家未來主人翁的辛苦付出。

好運來洲際宴展中心以公益價做出物超所值的菜色招待千名師生，活動所有的餘額全數作為協會助學金專款專用。陳志聲表示，助學每年經費約一千五百萬元，但捐款約三、四百萬元，需要藉由各方善心企業與人士熱心挹注，讓助學愛的力量，一棒接一棒。

推動台灣行動菩薩助學協會創會的龍寶建設董事長張麗莉表示，16年來助學助養的學生近萬人次，發出的助學助養金上億元，包括學雜費、營養午餐、課後輔導、發願成才培育計畫之高國中技職教育、偏鄉小學之美學教育等。

除了讓孩子能無後顧之憂的完成學業外，也開始將技藝及美感注入校園，培養孩子多方面興趣發展，下一任可望出掌理事長的勝群金屬董事長陳武華熱心參與，他感性的表示，行善助學將成為他的志業，多年來他看著大家出錢出力很感動。

陳志聲笑稱，比起很多競爭的協會理事長，台灣行動菩薩助學協會「這個不是大家舉手搶著當，舉手就有」，陳武華也幽默回應，「我沒有舉手，但有點頭」，行善的慈悲心讓全場感動的笑中帶淚。

陳志聲強調，「相見歡」贊助企業主，將化身為五星級主廚，為孩子獻上「品格之心」、「智慧之眼」等多道創意料理及獎品豐富的摸彩活動。最令人期待的，就是用完餐後，要帶著大小朋友到隔壁洲際棒球場觀看冬季聯盟中職聯隊v.s韓職聯隊的棒球比賽。

尤其是當天的棒球比賽，很多學生沒有親身到棒球場看比賽的經驗，台灣行動菩薩助學協會感謝中華職棒聯盟提供亞洲冬季棒球聯盟比賽的入場券，讓學童們能體驗看棒球賽的刺激感與臨場感，非常難得的機會，讓孩子在場上為球員們加油吶喊。

台灣行動菩薩助學協會祕書長游金洲說，活動節目大多由助學孩子表演，得到全國冠軍的芳苑國中戰鼓隊、熱力四射的南投大成國中原住民舞蹈、台中東勢石角國小客家民俗歌謠，及彰化芳苑民權華德福實驗中小學的小提琴表演等。

另有由企業家組成S.L Band樂團，為孩子們演奏出熱力活潑歌曲，現場氣氛High到最高點。愛你久久 Love Together團圓餐會及國際棒球賽體驗，無論是透過什麼方式進行，都是希望孩子們能夠帶著歡喜的心情來參加，也能帶著滿滿的愛回去。

今天到場的彰化縣二林鎮萬興國小及彰化縣芬園鄉茄荖國小，都是協會長期配合的學校。萬興國小小茶師以及茄荖國小武術表演，孩子們散發不同的自信與氣質，看到孩子們的改變更加堅信教育是翻轉人生的一條重要道路。

台灣行動菩薩助學協會特別感謝贊助活動的企業包括大力卜股份有限公司、大山建設、川濟室內裝修設計、台中市南屯國際同際會、好事連連國際開發、和意地政士事務所 陳品竹、明躍國際、昇旺國際實業、昇揚營建機構、林鼎實業、春耕不動產‧豐穀建設、根園建設。

此外，還有馬珊珊、執行力廣告、晨悅預防醫學機構-晨悅診所、陳秀惠、勝群金屬、富宇建設、惠宇營建機構、登陽建設、華相建設、貿駿企業、萬群地產、嘉磐建設、精湛建設、精銳建設、臺麒投資、磐鈺建設、磐興建設、銳美不動產代銷、龍寶建設、龍騰不動產仲介社、環偉實業、聯聚建設、羅閎逸律師。

麗明營造、寶璽建設、古典音樂台FM97.7、林文麗、溫宗良、惠友建設、黃寶珠等，不管是聯合主辦、協辦，亦或是小額捐款人，還是默默行善的愛心大使們，「感謝有您們才能讓協會順利籌備這樣一個充滿愛的活動」。

(中時 )