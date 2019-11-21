頂新集團前董事長魏應充因混油案遭判刑5年9月定讞，原本1周前發監執行，但因彰化檢方向台中高分院聲請裁定應執行刑期，魏獲暫緩執行。台中高分院合議庭21日以魏應充涉及詐欺罪、違反食品安全衛生管理法等罪，裁定他應執行有期徒刑4年8月。魏的律師則將提起抗告。

台中高分院裁定書指出，魏應充在2012年12月至2013年11月間擔任味全公司董事長，曾指示下屬更改調和油配方、涉及詐欺取財罪；此外，他從2014年3月25日至9月5日間，前後共7次違反食品安全衛生管理法，這7罪犯罪類型雷同。

合議庭認為，魏應充涉及詐欺取財1罪、違反食安法部分有7罪，總計這8罪分別遭判處2年、11月、11月及1年6月、7月、7月、8月、7月的刑期，彰化檢方日前聲請定應執行之刑，經合議庭裁定應執行有期徒刑共4年8月，符合罪刑相當與比例原則。全案尚未確定，魏得提起抗告。

魏應充因涉及向越南大幸福公司進口飼料用油入台，之後混油販售，違反食品安全衛生管理法，一審獲彰化地院判決無罪，之後台中高分院改判他有期徒刑15年，最高法院本月初裁定其中7罪定讞、刑期相加共5年9月。

原本魏應充本月15日赴北檢報到、將發監執行，但彰化檢方發現魏遭判處的2年刑期之前已服刑並獲假釋，向台中高分院聲請合併執行及假釋減核，執行作業臨時喊卡，直到21日台中高分院裁定他應執行刑期為4年8月。

(中時 )