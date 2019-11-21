「顧氏小盜龍」化石於2010年發現，保存相當完整，是恐龍演化到飛行鳥類的歷程實證。（陳淑芬攝）

科博館將推出「熱河生物群特展」，展品開箱儀式，由「顧氏小盜龍」化石搶先曝光。（陳淑芬攝）

經過古生物學家專業研究，讓生活在上億年前的「顧氏小盜龍」的樣貌，呈現在民眾眼前。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

從不會飛的恐龍，演化到飛行鳥類的歷程實證「顧氏小盜龍」化石，將在科博館的「熱河生物群特展」中露臉！古生物學家表示，「顧氏小盜龍」是上億年前生物，體長約70至80公分，前、後肢都有羽翼特徵，有短暫滑翔及動力飛行能力，化石保存全身完整羽毛，羽毛應是黑色披覆有虹彩光澤。

科博館與財團法人國立自然科學博物館文教基金會、北京自然博物館合作推出「窺探世界級的古生物化石寶庫--熱河生物群特展」，上百件展品已運抵科博館，21日舉行「顧氏小盜龍」開箱儀式，科博館長孫維新、科博館文教基金會董事陳景松及北京自然博物館代表團與會。

孫維新致詞表示，全球氣候的巨變等因素造成恐龍滅絕，一億多年前恐龍的遭遇涉及天文、古生物及地質等多元範疇，希望從過去的歷史能看到未來的自然生態及環境能有所啟發。

開箱儀式主角「顧氏小盜龍」由北京自然博物館研究員張玉光進行專業介紹。他指出，展出的「顧氏小盜龍」化石於2010年發現，保存相當完整，「顧氏小盜龍」是上億年前的生物，體長約70至80公分，前、後肢都有羽翼的特徵，有「四翼恐龍」別稱，牠透過後肢會爬上樹，可以做短暫滑翔及動力飛行，全身分佈羽毛，古生物學家以顯微鏡觀察並和現生鳥類的羽毛比較後，認為牠全身應該披覆帶有虹彩光澤的鉛灰色羽毛。

「熱河生物群特展」展出有「走進熱河生物群」、「遇見熱河生物群」與「見證龍飛上天的證據」三大展區，亮點展品有距今上億年前的真獸類哺乳動物攀援始祖獸、原始小型的奇異帝龍、顧氏小盜龍等化石標本。展覽期間自108年11月27日起至109年5月26日止於科博館第三特展室展出。

(中時 )