看準中部民眾對日、韓小吃美食特別青睞，新光三越台中店第3年舉辦「韓國商品展」，今年集結了韓國代表國民美食、百款暢銷零食泡麵與療癒系快閃店共40家人氣品牌，帶來最新韓味饗宴，自今（21）起至12/2於10F天空劇場熱鬧登場，首日就吸引了許多民眾前來嘗鮮！

新光三越台中店副店長蔡雅琪表示，這次有網友激推6大必吃韓國國民小吃，例如韓劇男女主角最愛吃的下酒菜「雞不可失」韓式炸雞、「明洞食堂」韓國起司炸雞/辣炒雞與炸醬海鮮炒麵/魚板串；「韓味小館」的現做韓國冬粉加入豐富蔬菜，既涼爽又開胃；「東大門」的辣炒年糕；還有，韓式庶民點心-忠武飯捲、烤肉飯捲等現場實演嚐鮮！

此外，百款韓國超夯泡麵、零食在「韓國商品展」一次搜羅！例如韓國各大通路熱銷的binggrae螃蟹餅乾、韓國第一泡麵品牌「圃美多」、熱銷千萬包的國民拉麵、花蟹炒碼麵、牡蠣炒碼麵、直火炸醬麵等等，口味豐富；超高人氣韓國國民飲品-香蕉牛奶（胖胖瓶），也在韓國商品展初登場！

還有國人喜愛的韓式泡菜、韓國燒酒、人蔘雞湯，直送來台的蜂蜜養生茶、葡萄柚茶飲、酥脆海苔酥、香辣小魚乾、香甜脆栗等傳統韓式小吃！

新光三越台中店韓國商品展期間，於10F韓國商品展當日消費滿300元或扣貴賓卡點數5點，即可免費體驗韓服閃拍計劃；持新光三越貴賓卡於展場過卡消費滿888元，還可兌換「韓國三層保鮮盒」1份；滿599元可獲抽獎機會1次，幸運得主可獲得「Cuckoo福庫電鍋」。

(工商 )