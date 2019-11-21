當歸食藥兩用，能補養氣血、調理婦女常見病，但熬煮時間決定了它的藥效，也不是所有人都適合。

「頭家，來碗當歸鴨！」黑濁色湯裡臥著一隻鴨腿，濃重中藥香氣老遠就聞得到，特別是冷天裡吃上一碗，感覺全身暖呼呼，疲憊盡消。

作家王禎和在《嫁妝一牛車》中描述40～50年代貧窮的台灣社會，主角一有錢就會吃碗當歸鴨犒賞自己，暫時忘卻生活苦悶。

從當歸鴨、當歸羊肉到中藥四物湯、生化湯，當歸食藥兩用，是為人熟知且廣受歡迎的平民滋補良方。

當歸別名秦歸、雲歸，外形類似人參，是繖形科植物當歸的乾燥根，《本草綱目》提到，「古人娶妻為嗣續也， 當歸調血為女人要藥，為思夫之意， 故有當歸之名。」

當歸補血調經，自古以來就是女性氣色紅潤的美麗祕方。據中央研究院歷史考察《女人要藥考—當歸的醫療文化史試探》，早在三國時代，曹操就以當歸緩解頭痛，及至漢代則用於安胎助產，後因當歸具調血功能而跨出孕產範疇，成為「全方位補養女性健康的本草」，如元明期間的四物湯，從調經到停經，當歸皆有作用，19世紀更遠傳至歐洲，提煉為調經浸膏，因此也有「婦科聖藥」美稱。

當歸藥用廣泛，擅長婦科調理的靖妃中醫診所院長陳玫妃就常用在改善血虛、手腳冰冷、痛經、氣色黯沉等狀況，調補氣血。

若搭配黃耆、桂枝，則能改善末梢血液循環，緩解血虛（類似血液循環差）造成的頭痛、肌肉痠痛及中風。

當歸性溫、微苦，兼具補血、活血效果，以中藥性味分析，「當歸味甘而重，故能補血；其氣輕而辛，又能行血；補中有動，行中有補，」台北市立聯合醫院院本部藥劑部中藥組主任吳宗修援引中醫典籍記載，表示當歸能通經止痛、潤腸通便，對於月經不調、痛經，面色萎黃、衰弱貧血、子宮出血等婦女常見病症均可治療。

以西藥成分分析，當歸的揮發油和阿魏酸能抑制子宮平滑肌收縮，而當歸的水溶性成分具子宮收縮作用。

熬煮時間決定了當歸效果。

若要防止流產及安胎，抑制子宮平滑肌收縮，當歸熬煮時要後下。（圖片來源：林后駿）

吳宗修解釋，通常久煎（煮約50分鐘）能保留水溶性生物鹼，去除揮發油成分，如煎煮產後的生化湯時，當歸先放才能加強子宮收縮、排除惡露。

若要防止流產及安胎，抑制子宮平滑肌收縮，則宜後下（在煎藥最後5～10分鐘將當歸放入），若煮太久導致生物鹼水溶性物大量溶出而引起宮縮，反而不利於懷孕婦女。

此外，當歸的揮發油亦可潤腸通便，緩解血虛腸躁（指產生消化液的功能不足，年紀大或婦女血虛月經不調）引起的便秘問題。

而當歸補益氣血的效果最近也獲科學證實。中山大學化學系的研究發現，當歸的活性成分苯酞類化合物，確實能調節並提升血液輸送氧氣的功效，研究成果刊登在國際知名期刊《科學報導（Scientific Reports）》。

至於腫瘤病人可不可以吃當歸？因個人體質、狀況不同，建議還是交由專業醫生判斷。

「目前並沒有研究證實當歸會導致癌症，」吳宗修以2014年陽明大學透過健保資料庫的研究為例，將服用泰莫西芬抗荷爾蒙藥物的乳癌婦女分成兩組，一組是依照中醫的辨證論治、有需要而服用當歸處方；另一組婦女是10年內不曾吃過任何中藥，前者得到子宮內膜癌風險比起後者大幅下降。

他認為，當歸用於血虛體虧，對於正在接受癌症治療、身體虛弱的人來說有幫助，「但不是單用當歸，而是中、西醫整合，」他建議最好找合格醫師做診斷開藥。

當歸也非人人適用。吳宗修指出，研究發現，如果大劑量的使用當歸，容易導致血壓下降；另外，如果出現月經量增加或有大出血傾向，並且陰虛內熱以及腹瀉的人，則不適合服用當歸。

因此日常使用當歸用藥或者是當藥膳食材時，建議按照醫生囑咐服用。「藥典建議日劑量為3～10克（約1～3錢），若用於藥膳則建議在3克（約1錢）左右，口感最佳，」吳宗修提醒。

冬令進補常見的十全大補湯、羊肉爐、肉骨茶四物湯等，經常使用到人參、當歸藥材。（圖片來源：林后駿）

另外，冬令進補常見的十全大補湯、羊肉爐、肉骨茶四物湯等，經常使用到人參、當歸藥材，這類藥材如果與抗凝血藥物如阿斯匹靈（aspirin）、可邁丁（warfarin）或肝素（heparin）等混用，可能會增加出血風險。因此，如有服用抗凝血藥的心血管疾病患者要進補，建議中、西醫師及藥師諮詢評估。「如果血壓或身體狀況控制好，偶爾吃當歸鴨是可以的，」陳玫妃說。

另外，腫瘤體質或癌病的人，也不建議吃太多藥膳。「太燥熱、太補，上火，會促進發炎反應，」陳玫妃說。

若食用含有當歸藥膳之後出現疲倦或嗜睡等情況，最好立即停止服用，這時不適應的症狀就會消失；另外，也有人使用當歸後會出現身體發熱、口乾舌燥、噁心想吐以及頭痛欲裂的情況，「停止食用就能緩解，」吳宗修說。

一般挑選當歸，建議：

1.以身幹、根頭肥大、分枝少者為佳。

2.外皮呈金黃棕色，肉質飽滿、含有油質者佳。留意皮破損、黑色或蟲蛀的品質不佳。

3.當歸切片後斷面呈黃白色，乾燥柔軟有彈性，帶濃郁香味；若呈褐色，即已變質，藥效較差。

當歸補益氣血，煮一鍋當歸鴨全家共享，吃得身暖心暖，蓄滿再出發的力量。

當歸補血湯（1人份／天）

當歸補血湯有助改善血量不足、臉色蒼白狀況，孕婦可飲用。（圖片來源：林后駿）

有助改善血量不足、臉色蒼白狀況，孕婦可飲用。

材料：當歸1錢、黃耆5錢、枸杞3錢、紅棗3顆、水1500cc

做法：水煮滾，放入以上藥材。小火繼續滾10分鐘，放溫後飲用。

提醒：若有陰虛火旺狀況（口乾舌燥、嘴破）、身體發炎（如發燒、腸胃炎）、肚子痛、拉肚子不適合飲用。

(中時電子報)