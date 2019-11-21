竹南鎮大埔頂沅盛機械廠，21日晚間17時47分左右，發生一名55歲的李姓員工，在操作公司外電動鐵大門時，不知為何來不及離開鐵門運行軌道，遭鐵大門夾成重傷，經旁人發現搶救並打119電話報案，消防局第2大隊竹南分隊派出救護車及器材車趕抵現場救出傷者，發現傷者業己失去呼吸心跳，救護人員隨予CPR搶救，並送頭份市為恭醫院急救中。

竹南鎮大埔頂一家工廠發生工人被鐵捲壓成重傷意外，由消防局第2大隊竹南分隊趕往救出送醫。〔謝明俊攝〕

竹南大埔頂沅盛機械廠21日傍晚發生李姓員工遭電動鐵門夾成重傷，現場留下斑斑血跡。〔竹南消防分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

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