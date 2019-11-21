竹南工廠鐵捲門釀禍 工人壓成重傷 19:372019/11/21 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 竹南大埔頂沅盛機械廠21日傍晚發生李姓員工遭電動鐵門夾成重傷，現場留下斑斑血跡。〔竹南消防分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 竹南鎮大埔頂沅盛機械廠，21日晚間17時47分左右，發生一名55歲的李姓員工，在操作公司外電動鐵大門時，不知為何來不及離開鐵門運行軌道，遭鐵大門夾成重傷，經旁人發現搶救並打119電話報案，消防局第2大隊竹南分隊派出救護車及器材車趕抵現場救出傷者，發現傷者業己失去呼吸心跳，救護人員隨予CPR搶救，並送頭份市為恭醫院急救中。 竹南鎮大埔頂一家工廠發生工人被鐵捲壓成重傷意外，由消防局第2大隊竹南分隊趕往救出送醫。〔謝明俊攝〕 竹南大埔頂沅盛機械廠21日傍晚發生李姓員工遭電動鐵門夾成重傷，現場留下斑斑血跡。〔竹南消防分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕 (中時 ) #工安意外工廠 #鐵捲門 #竹南 #工人 #重傷 #為恭 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 鐵捲門當畫布 泰山街道成嘻哈聖地 20:532019/11/18 生活 走出去就是10年暴動罪 被圍理大女學生：他們沒給活路 08:422019/11/19 兩岸 資深國民黨任綠營總幹事 陳超明：竹南要團結打贏選戰 17:442019/11/20 政治 搶進細胞治療 訊聯、尖端加速推動結盟醫院送件佈局 18:322019/11/20 財經 ATT 4 Recharge、美麗新廣場防火鐵捲門不合格 挨罰12萬元 11:352019/11/21 生活 反送中燒毀港經濟支柱 這家百年洋行受重傷 17:302019/11/21 財經 苗栗醫院導入自立支援照顧 成功提升自主能力 17:112019/11/21 生活 竹南舉辦國際風箏衝浪節 多國好手齊聚。 17:432019/11/21 體育 病歷上雲端 大醫院小診所幫追蹤病情 18:362019/11/21 生活 竹南分局中港所員警助協尋男子回家 19:282019/11/21 社會 社會熱門新聞 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 情侶「原裝」交往1年 初嚐禁果首吐5字心得 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 母女雙屍啟人疑竇 死亡時丈夫疑在屋內 - 社會 台男車震外國女 射後沒給避孕藥險GG - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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