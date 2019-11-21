林明溱說，再請建築師重新評估，並會盡量籌措經費，希望同時完成兩期工程。（張晉銘攝）

縣政府於南投市文化路規劃興建青年住宅。（張晉銘攝）

縣議員曾振炎21日縣政總質詢時關心目前青年住宅的情況，希望可以增加樓層，藉此降低售出價格。縣長林明溱說，當時第一期設定興建6樓，是因為籌措經費約2億，會再請建築師重新評估，並盡量籌措經費，希望一次完成第一、二期的興建工程。

曾振炎說，目前縣府規劃的青年住宅為6層樓，既然政府有意興建，減少年輕人的經濟壓力， 若能再增加樓層，戶數也能增加，整個價格就會再往下降低，相信會讓青年很有感。

林明溱說，如果要將從原本的6層樓增加至8層樓，後續會再請建築師重新評估其可能性，也希望能夠同時興建第一期和第二期等工程，但總經費將達到5億元，未來將盡量籌措經費，希望鼓勵更多青年留在家鄉發展與成家立業。

建設處長李正偉說，縣政府於南投市文化路規劃興建青年住宅，目前第一期規劃為地下一層和地上6層的集合式住宅共4棟，預計有3房型30戶和4房型10戶，粗估每坪售價約15萬元，總經費約2億元，如果要加高樓層與同時興建第二期，預估戶數可達100戶，每坪售價也會降低。

(中時 )