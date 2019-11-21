台北市長柯文哲日前遭市議員汪志冰痛批「公器黨用」，在市政府裡面試台灣民眾黨不分區立委人選，黨政分際不明，柯辯稱利用中午時間面試，並回嗆「我是全台最公正分明」引發爭議，議員王世堅提案要求修正市府會議室申請使用公告，規定不能有選舉或政黨活動。

王世堅提案修正《台北市市政大樓及市民廣場場地公告事項》、《台北市市政大樓統一調度會議室申請借用公告事項》，要求增訂市政大樓會議室要在競選及政黨活動中嚴守行政中立等規範。

市議員21日審議提案，市議員王浩質疑，柯文哲在辦公室從事黨政事務，根本占市府及市民的便宜，濫用市府資源，公器私用應要訂罰則。市議員周威佑強調，市府費電費及場地費，供給政黨使用算不算圖利。王浩痛批，柯文哲在辦公室從事政黨事務，卻常常說大話，根本占市府及市民的便宜，公器私用卻沒有罰責，並痛批電費預算應刪更多。

對此，祕書長薛春明強調，不會再發生類似狀況，相關細節仍需討論，並研議採取消使用權或訂定罰則等作為。

(中時 )