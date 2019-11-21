當發現過敏日益嚴重，要趕緊看醫生、使用急救藥物，除了緩解症狀，也可能因此保住一命。如果出現以下症狀，別再拖了，去找醫生尋求治療對策吧。

1.經常鼻子發癢、猛搓鼻子，甚至搓到脫皮

尤其是有過敏性鼻炎的人，只要進出冷氣房或溫差大的早晨夜晚，鼻子容易搔癢難耐、狂流鼻水，症狀如果嚴重到無法專心工作、上課或睡眠，為了避免過敏災情持續擴大到其他症狀例如氣喘，建議要就醫。

目前治療過敏性鼻炎的藥物包括抗組織胺、鼻血管收縮劑、肥大細胞抑制劑、抗生素等合併治療或局部類固醇噴劑。

黑眼圈跟過敏嚴重度有相關性，台大醫院研究發現，67％過敏性鼻炎孩童有黑眼圈。（圖片來源：Pixabay）

2.熊貓眼

黑眼圈也可拿來「算病」？的確，黑眼圈跟過敏嚴重度有相關性，台大醫院研究發現，67％過敏性鼻炎孩童有黑眼圈，且下眼袋的顏色較黑，面積也較大。

3.鼻塞很久都沒好

如果是感冒引起的鼻塞，通常一個多星期會好，如果持續鼻塞很久沒好，很可能是過敏所致，若沒就醫用藥，容易併發鼻竇炎、長鼻瘜肉（反覆的發炎反應，讓組織增生，嚴重時會阻塞氣道，使呼吸不順暢）、睡眠障礙、氣喘或頭痛。

4.呼吸時有咻咻聲

一般來說，氣道受阻時會產生咳嗽、胸悶有壓迫感、喘鳴，所以當你發現自己呼吸時伴隨咻咻的聲音，尤其運動過後更明顯，且經常反覆發作，很可能是氣喘，請趕緊就醫檢查。

5.皮膚癢到不行

皮膚發癢，抓到停不下來，搔抓引起疹子，疹又導致癢，惡性循環，如果是發生在孩童身上，當心得了異位性皮膚炎，這是一種慢性且容易復發的濕疹，建議找醫生好好治療控制病情，以免引發更嚴重的過敏反應。

6.蕁麻疹

還有一種癢，奇癢無比，皮膚會出現膨疹，很像被蚊子叮過之後的腫塊，一段時間會消退。大人小孩都可能得，那就是蕁麻疹，雖然國內外指出約20％的人終其一生至少會得一次，那不表示可以輕忽。

如果皮膚腫脹發生在比較深層的部位稱為「血管神經性水腫」，萬一發生在喉嚨，有可能會胸悶、呼吸困難，甚至危及性命。建議找醫生看診，找出過敏原，並配合用藥治療，改善症狀。

7.失眠

長期失眠會扼殺生活品質、工作表現，所以當發現長期咳嗽、鼻塞、眼睛癢、皮膚癢等各種過敏症狀已經惡化到影響睡眠時，就是該看醫生的時候了。

8.很難專心且很沒耐性

過敏與過動確實有關係。

台大醫院新竹分院副院長楊曜旭研究發現，有過敏體質的孩童跟一般孩童相比，有過動症的比率高出2.8倍，更且，如果把過敏治療控制好，過動的情形也能大幅改善。

尤其有過敏性鼻炎的人常常會伴隨過敏性結膜炎造成結膜與眼瞼癢、眼睛紅腫、流淚畏光，耳朵也癢、不斷打噴嚏，手很容易在臉上摸來摸去，渾身不舒服，動來動去，不僅很難專心，脾氣也變得不太好，超沒耐性。

9.疲倦無力

長期因過敏症狀干擾睡眠、體力透支，就容易精神不濟；過敏反應也可能讓免疫系統過亢，也會讓人疲累；此外，如果有使用抗組織胺藥物也可能讓你昏沉嗜睡，如果持續覺得自己倦怠無力，建議回診跟醫師或藥師尋求協助。

10.情緒長期低落、憂鬱

這是真的，過敏症狀嚴重不僅會影響身體健康，連情緒也跟著賠上。

歐洲有項研究發現，異位性皮膚炎可能會導致心理健康失衡，不僅容易患有過動症，也容易出現憂鬱、自閉傾向，這篇研究發表在2013年2月《過敏與臨床免疫學（Journal of Allergy and Clinical Immunology）》期刊。

不論大人或小孩，如果經常飽受過敏症狀折磨，建議找醫生商量，調整治療策略與藥物，讓症狀有機會獲得緩解，重拾生活品質。

(中時電子報)