林明溱說，校方可根據需求來向縣府提報補助。（張晉銘攝）

縣議員蕭志全21日於縣政總質詢提出，目前南投縣內學校的工友採取遇缺不補的方式辦理，影響校園安全及環境整理等問題，且有超過70％的學校認為，縣府所提供的補助並不足夠，他希望教育處提出相關解決方案或增加經費。

蕭志全說，學校面對工友遇缺不補的制度，只好拜託退休工友或是安排志工，有的甚至要請家長會來貼補費用，但這不是長久之計；他也提出針對縣內各校所做出的調查，有81％的學校認為「一定要有」工友，認為「不需要」的則有13％。

該調查也詢問學校聘僱工友每年需要多少費用？認為需要30萬元以上的有16％，24-30萬元是10％，18-24萬元是12％，12-18萬元是36％，6-12萬元是23％，6萬元以下是3％，但目前縣府僅有補助6-10萬元，換句話說，超過70％的學校認為並不足夠。

縣長林明溱說，工友遇缺不補的問題讓學校和縣府都很困擾，假若學校需要整理環境，可根據校園的需求來向縣府提報補助，同時也會視學生人數和需求做為評估標準，並且教育處研議提高各校的補助經費。

教育處長陸正威說，縣府有編列相關的保全經費或裝設監視器，強化校園安全，且該經費高於鄰近縣市。

(中時 )