大安宅為李佳芬胞妹所有，韓國瑜借住只因韓冰出生。 (中天新聞提供)

大安宅追追追，今終於曝光更多細節！國民黨總統參選人韓國瑜遭爆料，曾住在北市仁愛路房宅，他今(21)日受訪表示，房子是李佳芬胞妹所有，而他與妻子借住仁愛路，是因鎮江街房子不夠住。中天新聞更獨家揭曉，是因長女韓冰出生，韓國瑜一家人才借住5年之久。

民進黨接連質疑韓國瑜坐擁仁愛房產，結果不到一天 立刻遭週刊打臉 ，事實上是李佳芬妹，李佩芬所持有。不過，外界仍繼續追問，為何韓國瑜擁有鎮江街房子，卻住在仁愛路幸安名廈？這到底是借名還是純借住？企圖帶風向，將借住引導為擁有豪宅。

中天新聞指出，從韓國瑜的立委任期和韓冰的出生時間序作比對，即可得到更清楚的答案。韓國瑜立委任職為1993到2001年，韓冰是1996年2月出生，妻女於1996年2月到2001年9月借助李佩芬家，時間達5年之久。而韓國瑜在立委卸任後，便舉家搬回雲林。

韓國瑜今下午受訪再釋疑，鎮江街房子的使用狀況。他指出，該房一半空間供秘書、助理研究法案、預算之用；另外一半是他們夫婦使用，後來有了孩子，空間不夠大，才借住親戚的房子。他並透露，其實在搬入大安區之前，還輾轉住過別的親戚家。

(中時電子報)