香格里拉台南遠東國際大飯店西點在國際舞台再傳捷報！今年十月，於義大利佛羅倫斯所舉辦的「世界巧克力賽事2019總決賽(International Chocolate Awards 2019 World Final簡稱ICA)」中，香格里拉台南遠東國際大飯店由主廚許煜新領軍團隊，一舉奪得世界巧克力總決賽銀牌！

該賽事一共匯集全球十幾個區初選得勝者，兩千件作品進入決賽，經過嚴格的評審篩選後，再精選300多件作品，於日前(19日)在瓜地馬拉公佈總決賽獲獎名單；台灣參賽者中唯一奪牌的國際五星級酒店─香格里拉台南遠東國際大飯店。

素有巧克力界奧斯卡獎之稱的「世界巧克力大賽」開始於2012年，是全球涵蓋範圍最廣的巧克力競賽，初選共分為美洲區、亞太區、比利時、法國、英國等十幾個區域選出代表，進入第二階段世界精英級的決賽，從中再經過層層嚴格的比賽評分，選出世界最終決賽名單。

其評審團隊由英、美、歐洲與亞洲的巧克力專家、食評家及糕餅師組成，以產地風味、公平貿易、永續與稀有性等，挑選該年獨具風味的精品巧克力，共七大類58種獎項。近幾年，台灣在巧克力的生產與製作技法已達到國際級水準，從產業研發到創新產品，每個階段投入大量的專業人材培育！

香格里拉台南遠東國際大飯店指出，該飯店長期專注於人材專業培育，在今年ICA世界大賽大放異彩，亦獲得徐元智紀念基金會的大力支持，首次參賽即在一關又一關的競賽中脫穎而出，以「阿里山烏龍茶」以及「台灣茉莉花茶」讓評審格外鍾情，對台灣特有的系列滋味，非常喜愛且驚艷。

參賽隊伍靈魂人物-主廚許煜新，2011年加入香格里拉台南遠東國際大飯店擔任點心坊領班，期間一直扶搖直上，於2018年成為西點主廚。許主廚家鄉在台北，顛覆大家對於南部就業的刻板印象，毅然決然地來到南部飯店任職，在飯店人才培育計劃紮實訓練，不斷地突破創新，帶領團隊獲得不少獎項，包含2016年拿到全國母親節蛋糕的總冠軍、2019 Gateaux“慕斯類蛋糕”、“米粉蛋糕”與“常溫蛋糕小西點禮盒”亞軍、「2019世界巧克力大賽亞太區競賽」榮獲金銀銅獎各一座。

並在國際頂尖甜點大師來台客座過程中，讓他累積了可觀的戰力，包括法國最高殊榮MOF巧克力工藝大師Frederic Hawecker、日本甜點戰神和泉光一、澳洲龐克甜點女王Anna Polyviou、以及世界甜點冠軍暨法國國寶級大師Pascal Molines等人，另在今年，更以獨到的眼光引領西點潮流，率先引用全世界第四種全新巧克力─「紅寶石巧克力」發表新品，造成轟動也為此款巧克力台灣區競賽擔任評審！

許主廚以他的經驗鼓勵後進者「追求極致必須保持著用心、細心、耐心的三心哲學，選擇一個正向職場環境，讓員工不斷精進技能提升，更是影響創作者不斷突破自我，推向精品等級的重要因素。」他以此信念致力傳承、教導後輩。

此次這款世界巧克力銀獎、亞太區金獎的「烏龍柚子」創作作品，外觀宛如饡石般耀眼，特選34％白巧克力為基底，包覆擁有台灣獨特香味的茉莉花與柚子內餡、調合阿里山烏龍茶與69％黑巧克力甘納許，滋味柔和酸甜，尾韻富含烏龍茶香，極具創意之外還帶有明顯的台灣茶風格，以完美的內餡與巧克力比例獲得評審喜愛。

香格里拉台南遠東國際大飯店許煜新主廚第一次參賽，即以黑馬之姿在千件作品中，拿下銀獎，努力以赴在每個過程中堅持職人精神，獲得最終的肯定著實令人感動。今年，適逢遠東集團七十週年及飯店開幕十周年慶， 經由這個令人振奮的表現，再次鼓勵年輕世代持續努力、挑戰自我，為永續經營、 創造巔峰成為表率，也藉由推廣廚藝人才的參與國際賽事。

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