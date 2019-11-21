蕭敬騰（老蕭）率領的「獅子LION」將於29日推出新專輯《美麗、醜與我》，近日公布第二波主打〈蕭志達〉，許多人都對這個名字陌生又好奇，原來這是老蕭獻給已故叔叔蕭志達先生的歌！2019年初因病逝世的蕭志達，是位幾乎一生為上帝奉獻的牧師，在老蕭心中佔有相當份量，年初他突然離世讓老蕭深受打擊，親自譜曲作詞創作這首充滿不捨歌曲。

青春期叛逆時的老蕭，曾因為失去人生目標感到迷惘，那段荒唐歲月中，蕭志達先生是他心中極大的依賴與慰藉。老蕭回憶地說：「叔叔是一位牧師，為上帝服務了40年；當時我也是因為他才認識了上帝。」老蕭成名後，每逢過年叔叔仍不忘給老蕭紅包，上頭還有叔叔親筆寫下的文字及叮囑，是老蕭感到十分溫暖的記憶。

然而今年，老蕭的叔叔卻因病驟逝，當時還在工作的老蕭不顧一切放下手邊的事，奔去向叔叔做最後的道別，這份傷痛至今仍未隨時間流逝減少半分，藉著對叔叔的思念，老蕭寫下了以〈蕭志達〉為名的歌，也是他想對天上叔叔說的話。

此外，老蕭不僅參與該曲MV的場景、腳本，甚至擔任導演，拍攝當天老蕭數度激動落淚，久久不能自己，幾乎每唱一次哭一次，更瑟縮在椅子上哽咽到久久不能自己，哭了超過30分鐘，幾度呈現停機狀態，令現場所有人動容！令人印象深刻的，莫過於房間場景中的一隻玩偶，問老蕭玩偶對他的意義？老蕭難過地說：「這個玩偶就像是和舊時光的連結，讓我想起小時候，也好像回到叔叔還在的時候。」最後花超過24小時完成MV拍攝。

老蕭拍MV時情緒激動、數度落淚。（華納提供）

老蕭拍MV時情緒激動、數度落淚。（華納提供）

(中時 )