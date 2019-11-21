新人「持修」近年從網路竄起，一張斯文臉蛋留著一頭長髮的他，其實是位難以分辨性別的男孩。神秘身份令外界好奇，原來他是張惠妹（阿妹）2年前經公司同事介紹而發掘的新人，喜歡面對面的阿妹當時請持修到公司演唱自己的創作歌曲，阿妹一聽驚為天人，直呼「挖到寶藏」！當下立刻決定合作，加入阿妹公司旗下的野聲音娛樂。

持修20日推出首張專輯《房間裡的大象》，阿妹原本期盼外界著墨在持修的音樂創作，要求公司對外不要提到阿妹名字或任何與公司相關的訊息，就怕模糊焦點、抹殺新人的努力，經由同事勸說，認為阿妹網羅新人之舉不會是負評，反而有正面效果，阿妹才點頭同意釋放消息。

由於留著一頭瀏海長髮，23歲的持修曾在網路被男生當成「女神」猛烈追求，被當女生的機率高達百分之九十！持修笑說：「比較困擾的是上廁所都會引起側目。」有遇過騷擾？「有一次在路上遇到一個外國人男生，一直黏著我說我很可愛，還要我去他家，他要跟我介紹他家的鋼彈收藏，我其實知道他要幹嘛，不忍心當下戳破，結果他一直跟我要line，後來我給了，他就一直找我去劍湖山玩，我不敢去就封鎖了」。

本報記者日前探訪持修的新歌搶聽會，現場設計了密室逃脫的遊戲，以輕鬆愉快的方式帶領聽眾欣賞歌曲，獨特宣傳手法相當有趣。《房間裡的大象》收錄持修17歲以來的創作，深刻描述他的情感、膽小與脆弱面，首波主打〈根本不是我對手〉更寫下他在線上遊戲裡稱霸的心聲。《房間裡的大象》20日起一連舉辦近20場聽歌會，相關訊息可查持修的官方帳號臉書或IG。

持修近日一連舉辦近20場聽歌會。（杰思音樂提供）

(中時 )