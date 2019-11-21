Tax evaders or sky-high charity?



Bundles of cash rain down on busy street out of window of Indian office building



DETAILS: https://t.co/ZscXSqV7UO pic.twitter.com/u4Vfs2xOJw — RT (@RT_com) November 21, 2019

是散財童子大撒幣，要大家發大財，還是湮滅證據？推特等社群媒體，昨天下午起，瘋傳一段印度大城加爾各答某辦公大樓，大量紙鈔從天而降，彷彿天女散花飛舞的影片。

影片中，一綑綑面額2千、5百和1百的盧比鈔票從高樓窗戶飛出來，落在加爾各答繁忙的班丁克街上，行人、通勤族和駕駛見此奇景全都抬頭望，還爆出大笑，後來紛紛衝上去撿拾。

但這是有人發大才要與眾人分享嗎？當然不是。據消息來源透露，這是印度「稅收情報署」（DRI）派員突襲大樓內的公司，為了避免黑錢被查獲，該公司員工因此把大把大把鈔票丟出窗外，搜查行動一直進行到周三深夜，主要目標是文件，所以鎖定電腦檔案。

既然不是查現金，為何鈔票會被丟出窗外？該名DRI消息人士說，他們不清楚此事是否與官方的搜查行動有關。目擊者則說，一開始是零散的紙鈔飛下來，之後是一綑綑鈔票，但大家都撿得很開心。

(中時 )