張信哲近日推出新歌〈慢慢走〉，21日舉辦媒體餐敘，開心分享先前受到瑞典創作營邀請，他帶著團隊飛越到瑞典首都斯德哥爾摩，投入長達2週的音樂創作營，他透露在當地完成2首新歌，同步錄音、製作、拍攝MV等，粗估花費6百萬元，等同於他過去製作一張專輯的費用，不過一聽到成品後，直呼：「很值得。」

他在當地創作時，透露壓力頗大，不只常緊繃到流手汗，過程中幾乎食不下嚥，肚子餓時只吃一點麵包、沙拉，導致身形消瘦許多，他憶起出發瑞典前，剛好服裝師要替他量身打造「未來式」巡演新造型，豈料返台後，腰圍都瘦了2吋，他打趣說：「瘦也是好事，當作清腸胃。」

而他出道30年，除了專注在音樂上，本身是大收藏家，多年因興趣收藏很多古董，對於投資房產也滿有想法，外傳，他在台北、上海、北京等都擁豪宅及投資餐廳，總身家粗估超過10億台幣，他澄清說：「我沒有這麼多房產，沒有大家說的那麼誇張。」並透露現台北有3間、北京有1間房子，皆是自己住，3間餐廳則是跟友人合資。

張信哲成立「潮水音樂」工作室規畫事業發展，很關注歌壇後起之秀，他談到滿欣賞正在參加《聲林之王2》的盧子杰、大陸創作歌手陳鴻宇，他也會想要簽新人，卻坦言自己是歌手出身，不會主動畫大餅給對方，曾與一些歌手洽談過都仍未果，他笑說：「可能我談判技巧不好，都無疾而終，他們都會說『我們合唱就好』。」目前仍持續尋覓有淺力的新秀。

此外，他正忙「未來式」世界巡演，今年4月在台北小巨蛋開唱，獲得好評，被問到會返場小巨蛋？他表示明年巡演檔期已排滿在歐美國家，要等到2021年才有機會唱回台灣。

張信哲推出新歌〈慢慢走〉，獲得好評。（陳俊吉攝）

(中時 )