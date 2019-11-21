108學年HBL高中籃球聯賽預賽首日就戰況激烈，原本領先超過20分的南湖高中，第4節被東泰高中瘋狂攻勢，在比賽倒數22秒追到只剩4分領先，儘管「難胡」，最終南湖還是守住領先，100比96驚險獲勝。

對於球隊大幅領先卻在最後贏的辛苦，南湖教頭王顥宇表示，最後一節防守鬆懈下來，本戰得分、籃板全隊最高的高三中鋒江均指出，也從這場比賽可以看出，球隊進攻不是問題，防守問題比較大，仍需要再加強。

南湖高中此役進攻端完全看高三球員發揮，全隊超過八成得分落在江均、汪哲宇和林冠融三位高三球員身上，江均今天儼然是「南湖將軍」，個人斬獲32分、19籃板，中鋒汪哲宇29分、10籃板、5助攻，後衛林冠融21分、5助攻，其中汪哲宇最後讀秒階段連得4分，力保球隊勝果。

王顥宇表示，開心看到高三球員的突破，但也希望有更多球員可以挺身而出，多點開花才比較保險，對於自己精彩的數據，江均表示比賽中完全沒注意到，籃板有可能是自己高中生涯單場最高。

學長畢業，換自己成為帶領球隊的前輩，江均坦然面對這個挑戰，表示：「第1場比賽學弟都很緊張，好多人手都很冰涼，我們高三的要做好模範、打給學弟看，讓學弟有學習的榜樣。我也不怕接下帶領球隊的責任，壓力可以幫助我成長，讓我未來進入大學的籃球路會走得更順更好。」

(中時電子報)