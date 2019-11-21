農委會啟動花生每台斤40元保購收購措施，主委陳吉仲21日下午到雲林了解收購情況，連跑水林、褒忠及土庫3鄉鎮，在褒忠順天宮廟埕向農民說明收購政策時，褒忠鄉民代表林一民大嗆要求陳下台，立委蘇治芬回嗆，氣氛一度火爆，陳吉仲要農民放心，已經備妥20億經費要和盤商對抗，保護農民。
農委會20日邀集雲林縣20鄉鎮市農會開會研商，結果只有虎尾、元長、北港及崙背4家農會願意配合代收花生，水林、土庫等產地農委會便請鄰近嘉義東石、雲林馬光果菜合作社場等協助收購。
陳吉仲和蘇治芬一下午連趕3鄉鎮，不但到社場了解收購情況，也深入村落曬穀場和農民說明收購措施。
來到褒忠中民村大廓順天宮廟埕，看見整個廟埕全曬著花生，農民見陳吉仲來，立刻圍過來，一農婦激動地說，農民很可憐，販仔真的很惡質，他們辛苦種植卻一直被販仔坑殺，政府一定要壓制販仔，不然農民總是被欺負。
陳吉仲說，農委會就是發現有人為操作影響價格，所以才介入收購，請農民放心…
不料，陳話還未說完，林一民就大嗆政府幹什麼，竟然被人操作，要求陳下台。此舉引起蘇治芬不滿，回嗆「主委來替農民解決問題，你鬧什麼？」有人說，解決問題比較重要，不要吵架。林和蘇對罵了約2分鐘，現場氣氛十分火爆，幸旁人勸說雙方情緒才逐漸平撫。
陳吉仲再次請農民放心，農委會已經準備了20億元要對抗販仔，保護農民，如果販仔不收購，要讓其沒生意做。蘇治芬也說，如果農民找不到代收購的農會，隨時可以打電話給她。她並公布手機號碼。
也有種花生的中民村長吳明和代表花生農感謝陳吉仲及蘇治芬為農民解決問題。
國民黨雲林海線立委參選人張嘉郡則呼籲，不分鄉鎮收購。
(中時 )
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