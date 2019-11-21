南投林區管理處第14林班，今21日發生高姓約僱森林護管員在山區紮營附近取水時，滑倒造成右手肘粉碎性骨折，但傷口疑似槍傷，經台中榮總埔里分院救治後，因無生命危險，院方將於明天安排手術，至於此時正逢山區值打獵季節，是否遭獵人誤傷，抑或滑倒被不明硬物刺傷？警方和林管處都指還待調查確認。

據了解，位於仁愛鄉萬大南溪上游的濁水溪第14林班地，連日來經林管處排定高姓巡查員等5名工作人員前往駐紮，執行例行性的巡山勤務，加強巡檢。不意今天凌晨有高姓巡查員至溪邊取水時，突然然發生意外，右手肘受傷，經同仁發現，緊急協助護送下山，並送往中榮埔里分院救治。

據院方初步檢查，發現右手肘有多處開放性傷口，造成粉碎性骨折，醫師懷疑是槍傷，只是傷勢不嚴重且無生命危險，所以院方急診室安排明天動手術治療。

南投林區管理處表示，目前高員受傷情形仍需再進一步查證，他本人對於受傷情形也說不清楚，其同伴也不確定有聽到槍聲，究竟因何受傷，已由警方、林管處及院方就傷口的判定進行調查釐清中。

(中時 )