民進黨副總統參選人賴清德21日傍晚到秀水鄉旺梨小鎮，品嘗新產品黑米為餅皮的黑米鳳梨酥，米香加上土鳳香氣，好吃到說不出話來。（吳敏菁攝）

民進黨提名副總統參選人賴清德今天下午在立委參選人陳秀寶安排下，來到秀水鄉旺梨小鎮，並到伸港洋下蔥田體驗拔洋蔥，旺梨小鎮還特別烘培超級台灣造型鳳梨酥，賴清德表示，這次來董事長把心聲做出來，吃鳳梨就是守護台灣，這次選舉要讓立委過半，蔡英文高票當選。

賴清德參訪旺梨小鎮，董事長藍優盡接待，安排品嘗鳳梨酥，體驗製作梨酥，表示鳳梨種5代，製作鳳梨酥，目前約和50多戶契作戶，面積約50公頃，鳳梨一採收，就請社區媽媽來削皮等，完全在地，今年又和溪州農民契作黑米，作為土鳳梨酥的餅皮，產品很在地、也很人情味。

賴清德品嘗後，直呼真正太好吃了，第一次吃到這麼特別、好吃鳳梨酥，不僅是有土鳳梨的滋味，另外皮還是黑米，有米香的味道，非常特別，難怪旺梨小鎮得到這麼多人支持，可見陳秀寶對地方產業和農民的關心，凸顯彰化的特色，很高興有機會來。

陳秀寶表示，糕餅業出口占了54億新台幣，可見糕餅業不只在地人喜歡，外銷也很受歡迎。希望在地產業受到更多注意，永續經營，讓更多年輕人投入。

賴清德表示，董事長把心聲做出來，眾人並抬出「守護台灣」的超大鳳梨酥，賴清德說，如果是特別為了我來做了這個超級鳳梨，要送我就分給大家吃。現場一片掌聲，大聲說好耶，賴清德說，吃了這鳳梨酥就要有氣力拚守護台灣。秀寶真得很關心在地產業。

賴清德強調，來旺梨小鎮鳳梨真的太好吃了，讓人想吃這味鳳梨酥就來秀水，還可以守護台灣，這次選舉，除了支持秀寶、立委過半，蔡英文一定要高票當選，只要台灣贏，就沒人輸，但如果台灣輸，就沒人贏，看到香港，實在真感心，才700多萬人，一次遊行超過100萬人，這就是大家驚，不出來拚，以後就都去了。

(中時 )