東京都澀谷區高價購買位於靜岡縣的旅館作為供區民使用的國民旅社。有媒體爆料，該旅館曾被用來拍成人錄影帶，澀谷區議員堀切稔仁以拍AV片破壞形象，使不動產價值降低為由，向東京地方法院提告，要求當時做決定的區長桑原敏武應付購買、經營旅館的全額約9億3500萬日圓(約台幣2億6610元)。

此訴訟案21日在東京地方法院宣判，法官森英明駁回了原告的索賠要求，森英明表示，「媒體報導旅館曾拍攝AV片之事實後，旅館的運轉率與其他的公司、團體的住宿設施相比，都在日本全國的平均值以上，可見得該旅館作為國民旅社並沒有問題。」「不能說因為拍過AV片使不動產價值降低。購買旅館是在區長的權限範圍內，手續上也並沒有違法。」

澀谷區2014年以1億1000萬日圓(約台幣3130萬元)購買靜岡縣河津町的旅館之土地與建築物後，再花2億2800萬日圓裝修，並於2015年開了「河津櫻之里澀谷」國民旅社。

日本的週刊報導，此旅館於2006至2013年曾多次被包場，用來拍攝成人錄影帶，此事引起澀谷區民的反感。但澀谷區長、區幹部和區議會都表示，之前並不知道該旅館曾用來拍AV片。

(中時電子報)