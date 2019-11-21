國民黨總統參選人韓國瑜又被爆曾住在大安區「幸福名廈」社區，韓今天受訪表示，那些特意把房子扣到他身上的抹黑造謠「非常無聊」，假使要清查他一輩子住過的房子，「這太多了，還有舅舅、阿姨、姑媽、表哥、表弟的」。

韓國瑜21日晚間接受中天電視《新聞深喉嚨》專訪時表示，這些抹黑就像「西瓜皮擦屁股」- 沒完沒了，選舉選到這樣，根本是要一棒把韓國瑜打死！

韓國瑜在《新聞深喉嚨》重申，自己選上立委沒多久，就在台北市中正區鎮江街購置16坪不動產，其中的8坪是供研究法案與預算的秘書與助理用，剩下的8坪則為夫妻倆居住，後來有小孩後，才換到親戚的房子，中間有過度一段時間，再轉到另一個居住在大安區的親戚。

韓國瑜強調，因此大安區房子跟他沒有關係，話鋒一轉，他嘲諷，有些特意要把房子扣到他名下的抹黑與扭曲造謠，「若要清查韓國瑜一輩子所住的房子，這太多了，還有舅舅、阿姨、姑媽、表哥、表弟的」。

(中時電子報)