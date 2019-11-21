「臺北最High新年城-2020跨年晚會」再添四位生力軍! 今日(11月21日)正式公佈音樂潮流霸主周湯豪、情歌唱作王光良、靈魂歌姬家家，以及最帥質感DJ孫麥傑加入跨年晚會超強卡司陣容，將陪大家迎接2020年! 4人都相當興奮與期待，其中周湯豪是第三度站上臺北跨年晚會舞臺，他表示，「臺北除了是自己的家，也是個指標場，很開心今年能回到臺北跨年!」而光良則透露自己在臺北住超過20年，他說：「有一種跟家人一起倒數迎接新年的幸福感。」

光良(圖/華視提供)

家家於今年甫發行新專輯《我想要的 I, ME, MINE》，她透露將會在臺北跨年晚會上演唱新歌。而周湯豪也透露會熱唱新歌《i GO》，他說：「我的舞台一定是很Party、很炸的那一種，很期待台下的粉絲們能一起大合唱!」光良則是特別準備和弦樂隊一起表演，要給觀眾們不一樣的感受，光良表示，「當然少不了大家最期待的《童話》這首歌啦!」3位實力派歌手將會把臺北跨年晚會變身成為大型戶外KTV，吸引粉絲與民眾們一起大合唱。而首度登上臺北跨年舞台的DJ孫麥傑則是準備帶來不一樣的Live set，融入個人創作元素並把他對臺北的感受放進House曲風內，敬請大家期待!

DJ孫麥傑(圖/華視提供)

「臺北最High新年城-2020跨年晚會」由黃子佼、Lulu黃路梓茵師徒兩人攜手主持，目前公布重量級卡司包括搖滾天團五月天、韓國天團Super Junior D&E、搖滾天團獅子LION、創作才女魏如萱、音樂潮流霸主周湯豪、情歌唱作王光良、靈魂歌姬家家、金曲饒舌歌王Leo王、金曲新人王ØZI、人氣樂團茄子蛋、偶像歌手鼓鼓 呂思緯、空靈系女聲白安、人氣Youtuber這群人、人氣Youtuber七月半、實力派女聲魏嘉瑩，以及最帥質感DJ孫麥傑，其他卡司與表演項目將陸續公布。

家家(圖/華視提供)

「臺北最High新年城-2020跨年晚會」表演節目將於12月31日晚間6點30分至隔日凌晨1點於華視主頻HD首播，數位無線電視18頻道、有線電視12頻道(中部與臺東地區為11頻道)，更多跨年新聞報導請鎖定華視官網。愛奇藝為臺北最High新年城2020-跨年晚會的全球獨家新媒體播出平台，下載愛奇藝APP或登入愛奇藝網站即可透過手機、平板、電腦及智慧電視收看直播，海外民眾也可於Google Play及App Store下載國際版「iQIYI」APP觀賞精彩內容，廣播平台也將於臺北廣播電臺與Hit Fm聯播網將在12月31日週一晚上6點30分至隔日凌晨1點播出。

(中時 )