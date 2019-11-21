第五屆「世界電視日」中國電視大會在北京舉行。（取自新浪微博＠五五五五五月May）

第五屆「世界電視日World Television Day」中國電視大會今天（11月21日）在北京開幕，以「融合·智慧‧擁抱電視無限可能」為主題，吸引來自產業鏈上、下游的業界專家、行業代表等上千人，共議電視業創新成果，探討新傳播格局下電視媒體的發展方向。

為期2天的活動，將舉行多場研討會，主題包括北京冬奧與新媒體傳播、廣電5G發展、「一帶一路」國際傳媒合作、垂直內容產業運營、智慧大屏創新運營等。

21日上午首先登場的電視大會主旨峰會，與會者認為以人工智慧、大數據、雲計算、AR／VR、5G／8K等為代表的新一輪科技革命，已蓄勢待發，技術創新已成為推動時代發展的革命性力量。

峰會也緊扣當前行業熱點，突出權威發佈、政策解讀、行業分析、趨勢研判等特點，包括廣電5G建設規劃、融媒體市場趨勢洞察、5G＋智慧廣電建設、全國一網整合、一帶一路戰略下的電視媒體價值等議題。

北京市委常委、宣傳部部長杜飛進致詞時，表示：「電視事業已步入高品質發展階段，電視行業要緊抓媒體深度融合的時代機遇，加快電視媒體與新興媒體一體化協同發展，實現資訊內容共用、技術平臺共融、傳播終端共聯。」

(旺報 )