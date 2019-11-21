國民黨總統參選人韓國瑜與太太李佳芬被某周刊報導，曾住過北市大安區豪宅多年，卻未在日前舉行的公布房產資料記者會中公開，也未曾申報。

民進黨總統參選人蔡英文競選辦公室發言人的北市議員阮昭雄，更到監察院陳情要求調查此事。

韓國瑜昨反擊這不是事實，指該房產是親戚所有，並說此報導已意圖使人不當選，是違反《選罷法》，因此對某周刊與阮昭雄提告。

周刊則聲明，報導從未指稱韓夫婦「持有」大安區房產，而是揭露韓夫婦曾在該房「住過」多年，強調總統候選人房產本為可受公評之事，歷來總統候選人皆受到媒體嚴格監督，絕非意圖影響選舉。

對此，《中時電子報》舉行《ivoting》網路投票，詢問網友，「被影射擁大安區豪宅，你是否支持韓國瑜提告？」

截至21日晚間8時許，投票數總共有3662票，有3500票、達95％的人支持韓國瑜對民進黨台北市議員阮昭雄以及某周刊提告！只有約4％、154票的人認為房產是可受公評之事。

(中時電子報)