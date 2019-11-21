每部電影除了需集結眾人之力，還需要龐大的資金才能完成，每年與金馬獎同步舉辦的「金馬創投會議」，便是特別為華語影視投資而創設的媒合平台，竭力推動台灣電影產業與國際接軌。今(21)日共頒發11項大獎，由台英合製的《莎莉》奪下最高榮譽百萬首獎，同時還抱走「滿滿額創意獎」、和「鏡文學劇本獎」兩項大獎；而專為台灣原創劇本設立的「臺北文創劇作獎」，則頒給國片中罕見以活屍為題材的《活屍快跑》。

《莎莉》在去年便在全球四百多部電影企劃案中脫穎而出，前往柏林影展新銳營，參與劇本工作站課程。導演練建宏過去代表作分別有《TMD天堂》、《毛毛雨》。此次執導的作品《莎莉》以一名中年養雞婦為主角，描繪一個中年女子跨國尋找愛的旅程。練建宏曾表示，《莎莉》帶他去了一趟柏林，相信透過專業的劇本導師一對一指導，會讓劇本更深入、更完美。透過將近一週密集的工作坊課程，《莎莉》與自己會長出更多葉子，並開出更美的花朵。

擅長奇幻驚悚題材的導演林冠甫則以《活屍快跑》獲得臺北文創劇作獎。透過奇幻及黑色幽默的手法包裝嚴肅的議題，描述活屍危機爆發後，電力公司開發出「活屍奔跑」的動力能源，為了成立活屍發電示範區所發生一連串的趣事。林冠甫表示，「這是一個活屍片也是一部喜劇片，關於一個想要回家但不敢回去的小孩，回家的路很漫長，很謝謝金馬創投評審及臺北文創的肯定！」

「臺北文創劇作獎」歷年得獎劇本，都是華語影壇高度期待的作品。例如由張作驥執導，強勢問鼎金馬獎最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳視覺效果等4項大獎的《那個我最親愛的陌生人》，就是2017年「臺北文創劇作獎」得主；趙德胤執導、勇奪2016威尼斯影展「歐洲電影聯盟大獎最佳影片」，並入圍金馬獎六項大獎提名的《再見瓦城》同是。

臺北文創基金會執行長劉麗惠表示，「臺北文創劇作獎是我們支持台灣影視文創產業的一份心意，期盼藉此拋磚引玉，為得獎作品吸引到更多資源投入，大家一起將好劇本拍成好電影。」

(中時 )