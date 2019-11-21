2019亞洲冬季棒球聯盟即將在本周六(23日)於雲林斗六與台中洲際球場，兩地同時開戰，本屆冬盟將有六支隊伍參戰，其中就屬今年宣布重回中華職棒的味全龍最吸睛，而中華職棒陣中也有陳晨威、廖健富、吳桀睿、蔡齊哲….等多位職棒選手參加。為期23天的賽程共56場比賽，ELEVEN SPORTS將全程帶來轉播，與球迷在寒冷冬天一同欣賞精彩球賽。

去年冬季聯盟有五隊參戰，今年新增味全龍增加對戰組合精彩度，進而吸引更多球迷關注本屆冬季聯盟，另外在球員登錄名單中，前旅美的知名日籍選手川崎宗則將以球員身分參加，屆時味全龍與日職球隊碰頭又是一大看點。此聯賽也將是味全龍以完整體，正式參加的第一個大型聯賽，球迷可以期待新生代的龍隊球員在場上與台、日、韓聯軍的場上對決。

日本職棒方面一改去年東、西軍的組隊方式，今年變成紅、白兩隊，紅隊由福岡軟銀、東北樂天、琦玉西武、東京養樂多、歐力士組成，白隊則由讀賣巨人、千葉羅德、橫濱DeNA、中日、阪神組成。這次來台的日職未來之星當中，中日龍的選秀大物「根尾昂」人氣最高，在今年日職選秀上曾同時獲得四支球隊的第一指名，是相當被看好的未來超級新星。韓職聯隊方面這次則由尚武鳳凰隊為主體，由三星獅守護神沈昌珉領軍，沈昌珉是2015年12強冠軍成員、2017年WBC南韓代表隊，也是目前三星獅守護神，但因服役關係，暫時加入尚武鳳凰。

中華職棒這次依舊由四隊聯合組成，其中以中信兄弟的12名球員為最多，其次是統一獅隊8位、富邦悍將7位、Lamigo桃猿6位。除了球員陣容堅強外，總教練也由中信兄弟二軍總教練林威助出任，這次能否帶領中職聯隊拿下首座冬盟冠軍備受期待。

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(中時電子報)