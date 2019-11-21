大熊貓「貝貝」搭乘「FedEx熊貓快遞號」專機，完成了從美國華盛頓特區直達中國成都的長途旅行。圖：業者提供

在離開美國史密森尼國家動物園前往中國之前，大熊貓「貝貝」在運輸籠子內享用水果。圖：業者提供

今天，4歲的公熊貓「貝貝」搭乘聯邦快遞波音777F「FedEx熊貓快遞號」專機抵達成都。聯邦快遞攜手美國史密森尼國家動物園（Smithsonian’sNational Zoo），通過貢獻其物流服務及運營能力，包機運送珍貴且瀕臨絕種的大熊貓。這是該公司第八次運送大熊貓。

現年4歲的公熊貓「貝貝」於2015年在美國史密森尼國家動物園出生，是旅美大熊貓「美香」和「添添」的孩子。

在一名熊貓飼養員和一名獸醫的陪同下，「貝貝」被放在由聯邦快遞提供的特殊籠子中，並搭乘經過特別噴飾的聯邦快遞波音777F「FedEx熊貓快遞號」專機，從華盛頓杜勒斯國際機場直飛成都。此外，旅程也為貝貝準備了充足的食物，包含：66磅竹子、2磅蘋果與梨子、兩袋樹葉餅乾、2磅熟地瓜和水。

聯邦快遞亞太區總裁蕙嘉琳（Karen Reddington）表示：「聯邦快遞十分榮幸能夠再次完成這項特殊任務。今次成功運送大熊貓，展現了我們一直致力確保遞送過程中的安全性及可靠性。我們很高興能再度成為值得信賴的運務員，證明我們在處理高複雜性貨件的能力。我們期望看見『貝貝』良好地適應新環境。 」

在長途飛行之前，「貝貝」花了一個月的時間適應如何在籠子僅限的空間內活動，以完成一趟舒適的旅程。抵達成都後，來自中國大熊貓保護研究中心的飼養員在停機坪與「貝貝」碰面，並帶他前往碧峰峽熊貓基地，將他隔離檢疫約30天。原先在史密森尼國家動物園照顧「貝貝」的飼養員會在大陸陪伴「貝貝」一段時間，直到他適應新家。

此外，聯邦快遞也在華盛頓特區提供物流服務，運送「貝貝」從動物園前往機場。協助運送「貝貝」的聯邦快遞機長、運務員以及營運專員，皆是公司內擁有最豐富經驗的團隊成員之一。這展現了聯邦快遞在處理特殊貨件方面的端到端管理能力，以符合產業的最高營運標準。

這是聯邦快遞第八次運送大熊貓。先前的七次成功運送包括2017年美國華盛頓特區至大陸；2013年大陸至加拿大多倫多；2012年大陸至法國巴黎；2011年大陸至蘇格蘭愛丁堡；2010年美國華盛頓特區和亞特蘭大至大陸；2003年大陸至美國孟菲斯；2000年大陸至美國華盛頓特區。

聯邦快遞貢獻了一架專用飛機，分別在2017年運送「貝貝」的姊姊「寶寶」及2010年運送哥哥「泰山」回到大陸，並在2000年運送他們的父母「美香」和「添添」到美國。

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