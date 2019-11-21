「聖誕歡樂嘉年華」21日由彰化市永福教會快樂金齡太鼓隊，敲出千歲鼓聲，揭開序幕。（吳敏菁攝）

延續13年「愛在彰化 聖誕歡樂嘉年華」，在彰化市火車站站前布置「傘閃聖誕樹」。（吳敏菁攝）

延續13年「愛在彰化～聖誕歡樂嘉年華」將於24日晚間在彰化市火車站站前進行點燈「傘閃聖誕樹」7公尺高耶誕樹在布置當中，已經讓人眼睛一亮，而今年有別往年，12月22日16時至19時盛大展開舉行聖誕園遊會，安排多達40個攤位。

「聖誕歡樂嘉年華」21日由彰化市永福教會快樂金齡太鼓隊，敲出千歲鼓聲，揭開序幕，彰化市長林世賢表示，迎接全球感恩節，提前齊聚一堂，以火雞大餐獻上感恩

，以喜樂的心，迎接新年。預告彰化建縣即將滿300年，公所正積極於明年隆重啟動「彰化300 古城新生」的系列活動。

代表縣長王惠美致詞的文化局局長張雀芬說，為讓民眾感受耶誕節的平安與喜樂，大會在彰府廣場安排40餘個攤位，縣府也在今年聖誕節帶領縣府員工集結物資送偏鄉活動，讓愛傳遞到偏鄉，並在耶誕節前將籌備小型又溫馨的音樂會。

蘭大衛紀念教會牧師葉景安表示，今年最顯著的就是將大型聖誕樹移到人潮出入最多的彰化火車站前，讓更多彰化市民感受得到。具有文創氣息的7公尺高聖誕雨傘樹更加「接地氣」由彰師大美術系教授陳世強設計，24日起亮到明年元宵節。

(中時 )