台中發生歹徒持槍搶物流車劫黃金，震驚社會！強盜集團成員相中高雄旗山1家銀樓的網路商城，下單訂購30多萬元金飾，指定貨到付款方式，分批宅配送至台中市北屯區1處住所，當物流車抵達指定點遭歹徒持槍搶劫，從配送員手中奪走3箱金飾，受害業者疑預謀犯案報警抓人，1嫌犯銷贓時落網，台中警方追回金飾，追查其他共犯。

據了解，銀樓業者接獲1名葉姓男子訂單，包括黃金項鍊、手環、金戒指、套裝組合等，共計30多萬元，對方視訊提出折扣要求，以28萬多元完成交易，並宅配到該男子指定地點；案發時疑主嫌駕車埋伏，當配送人員到宅配指定點，衝下車持槍喝斥「不要動！」搶走金飾。

嫌犯得手後立即開車逃逸，警獲報後成立專案小組追捕，揪出幕後強盜集團。台中警方循線逮捕1名涉嫌銷贓、年約30歲男性歹徒，該男子抵達市區1家當鋪，準備將得手的金飾脫手販售時，遭幹員上前逮捕，帶回警局偵訊，男子向警方供稱，他受託銷贓，並不了解實情，警方進一步追查其他共犯。

有資深刑警指出，歹徒冒用葉姓男子名稱網路訂購金飾，熟悉物流車運送路線並掌握發車時間，另1名嫌犯出面將贓物脫手至當鋪販售，不排除預謀性犯案，其犯罪組織疑有3人以上。過程中歹徒還要配送員打開「驗貨」，得手後迅速上車，朝小巷弄逃逸，對於路線的掌握相當熟悉。

台中市警五分局指出，歹徒疑似得手後，有交代該名男子分別到2家當鋪販售金飾銷贓，目前警方已追回全數金飾，銀樓業者沒有損失，但當鋪遭查扣贓物金飾，變賣換現的歹徒表示已花用，當鋪業者只好自認損失；警方已鎖定犯案主嫌身分，全面追緝。B

(中時 )