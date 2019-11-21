復古儲蓄成為一種時尚。歐洲和美國越來越流行將現金和貴重物品放在保險箱、金庫和銀行保險櫃裡。

歐美商人越來越喜歡使用保險箱，原因包括銀行低利率、擔心發生自然災害，預感可能爆發經濟危機，有錢人惶惶不安，於是把現金存放在保險箱。

根據瑞士聯合銀行(UBS)的一項調查，投資大鱷普遍認為，全球經濟衰退將在2020年年底之前開始。

2015年，倫敦哈頓花園地下金庫遭劫，罪犯從那裡盜走價值2000萬美元。這類事件只會增加民眾對保險箱的需求，大家都開始尋找更可靠的供應商。

(中時 )