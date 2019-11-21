復古儲蓄？歐美富人流行把錢放保險箱 原因曝光 20:422019/11/21 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 歐美商人越來越喜歡使用保險箱。（圖/shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 復古儲蓄成為一種時尚。歐洲和美國越來越流行將現金和貴重物品放在保險箱、金庫和銀行保險櫃裡。 歐美商人越來越喜歡使用保險箱，原因包括銀行低利率、擔心發生自然災害，預感可能爆發經濟危機，有錢人惶惶不安，於是把現金存放在保險箱。 根據瑞士聯合銀行(UBS)的一項調查，投資大鱷普遍認為，全球經濟衰退將在2020年年底之前開始。 2015年，倫敦哈頓花園地下金庫遭劫，罪犯從那裡盜走價值2000萬美元。這類事件只會增加民眾對保險箱的需求，大家都開始尋找更可靠的供應商。 (中時 ) #銀行 #保險箱 #時尚 也許您會感興趣 推薦閱讀 雇主一生積蓄放保險箱 女移工整座搬走 10:242019/11/18 社會 保險箱藏208萬 女移工直接載走 04:102019/11/19 社會新聞 中信銀外幣兌換機 進駐高雄港 20:052019/11/19 財經 插座2年沒電 他拆開驚覺誤會大了 08:222019/11/20 日常 板信商銀財報不實 董事長判囚3年半 14:232019/11/20 社會 越捷航空、中國、韓國銀行 簽60億中長期國際信用貸款 20:252019/11/20 財經 小資也能存 無痛儲蓄法一年爽增14萬 22:082019/11/20 生活 Westpac被控洗錢2,300萬次 04:102019/11/21 全球財經 高雄港璀璨蛻變 引入全臺首發歐美主題「JETS嘉年華」 19:352019/11/21 生活 貴州茅台A股流通市值 躍居滬深兩市第一 18:552019/11/21 財經 國際熱門新聞 慘！理工大學副校長 被示威者要求掃廚房 - 國際 澀谷區買拍AV片的旅館當國民旅社而挨告 法官拍板認定「沒問題」 - 國際 要不到1500億 傳川普考慮自韓撤軍 - 國際 孤立！理大留守者稱寧死不降 有人想念珍奶拉麵 - 國際 今天是「世界哈囉日」，你跟10個人說哈囉了沒 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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