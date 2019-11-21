丁寧去年奪下金馬最佳女配角，睽違10年推出新書《我不要完美，只要完整－成為自己的七堂課》，日前上POP Radio《POP有夠靚》與主持人吳怡霈分享心境轉變的歷程，提到雖然演技備受肯定，曾有過「一句台詞講不好會難過3個月」，被吳怡霈虧「你是要弄死自己」，丁寧笑說當時自以為自省能力強，但回頭看「上部戲角色情緒沒放掉，又投入下部戲，演得好才有鬼！」

丁寧透露36歲是她人生的轉捩點，過去的自己沒自信，太在乎別人想法，過度糾結把自己越逼越緊。自認是戀愛高手的她，當年跟前男友分手，對她是很大挫折，因為兩人各方面都契合，「但我慣性提分手，想讓對方證明有多愛我」，丁寧坦言原生家庭沒有教會她愛、讓她始終卻乏安全感，前男友在分手時點醒她「我怎麼愛你你都不會知道，因為你不愛自己」，才讓她驚覺問題所在。

丁寧透露從小父母感情不好常常爭吵，媽媽總灌輸她「爸爸是爛人」，加上一起生活的爺爺酒精中毒，一喝酒就會打小孩：而丁寧小時候家裡是開旅店，「鄉下旅店很多金錢交易的性行為」。丁寧後來透過朋友建議去諮商，原以為是談感情問題，「結果全在講原生家庭的問題」，才知小時候的創傷對她性格造成很大影響。不過她笑說當時窮，諮商費又貴「所以我很聽老師講話」，後來透過諮商師引導，突破和父母關係，更讓她心態轉變，遇到現任老公經營好夫妻關係。完整節目內容將在11月24日下午5點由吳怡霈主持的《POP有夠靚》播出。

(中時 )