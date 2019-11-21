品冠擔綱男主角的李宗盛音樂劇作品《當愛已成往事》，22日在上海首演，品冠此次受邀演出戲份不少，為了提早準備，他早在六周前就前往上海投入密集排練，近日不慎感染角膜炎遲未痊癒，讓人在台灣的老婆相當擔心，不時拜託飛去大陸工作的同事幫忙帶藥品給老公，今天首演她更到場力挺，李宗盛也將出席盛會。

品冠為音樂劇投注大量心力及時間，是他結婚後離家最久的一次，品冠說：「六周的密集排練，中間只回家一天，隔天女兒問哥哥『怎麼爸爸回來一天又走了，他好像不愛我們了』，哥哥反而很懂事的安慰妹妹『爸爸工作很辛苦的，我們要乖一點』！」令他心疼。

品冠相隔近10年二度接演音樂劇，要演要唱又要跳，直言最困難的是全程沒有提詞機：「連自己的演唱會都需要提詞機了，何況要唱這麼多大哥的歌還有這麼多的台詞，都得背得滾瓜爛熟。同劇的其他演員都是專業音樂劇科班出身、年紀又輕，覺得自己得多付出兩倍努力，把寒江（主角名字）這個角色演活。 」

品冠新專輯宣傳期一結束，立刻投入代言拍攝、戲劇歌曲錄唱，加上這次音樂劇，工作忙錄仍心繫家人，最感謝老婆全力支持：「因為老婆以前在紐約唸書的時候常看百老匯的音樂劇，甚至去過百老匯的訓練班，所以當她知道這是百老匯的主創人員，就很興奮的百分百贊成。」

品冠擔綱男主角的音樂劇《當愛已成往事》明首演。（海蝶提供）

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