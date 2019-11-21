國會政黨聯盟第4選區立委參選人楊書銘（圖右），2度參選再拚前進立法院，喊出修法反同婚。（張妍溱攝）

台中市立委選舉21日有4人完成登記，國會政黨聯盟第4選區立委參選人楊書銘，2度參選再拚前進立法院；民眾黨第5選區立委參選人謝文卿，在競選團隊及吉祥物皮卡丘與巧虎陪同登記，成全場亮點，喜樂島聯盟第3選區參選人張炯春及無黨籍第5選區立委參選人顧吉熙，都是素人參選。

民眾黨第5選區立委參選人謝文卿特別挑「良辰吉時」登記參選，昨日上午10點10分準時到台中市選委會登記參選，他說，「十全十美」象徵從登記到參選開跑，帶給人民新的開始、新的希望，至於吉祥物皮卡丘與巧虎，代表他的分身，要給下一代安全、歡樂，訴求守護兒童，落實0到6歲日托，及學校親子教育。

8年前曾以人民最大黨參選失利，代表國會政黨聯盟第4選區立委參選人楊書銘，捲土重來，喊出修法反同婚，他說，9合1選舉，公投有700多萬人反對同婚，但蔡政府為何讓同性婚姻在台灣合法上路，他認為同性婚可尊重但不能合法，若未來進入立法院，翻轉同性婚提修法。

曾是北屯區仁和里長及擔任過台中市街頭藝人協會理事長，代表喜樂島聯盟第3選區參選人張炯春，喊出小黨出頭天，台灣需要清廉的政黨作為第3監督，要人民都能過好日子；無黨籍第5選區立委參選人顧吉熙，則以政治素人之姿挑戰參選立委。

(中時 )