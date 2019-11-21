首屆台灣國際藤球邀請賽圓滿落幕。(藤球協會提供/陳筱琳傳真)

首屆2019台灣國際藤球邀請賽今天在台北體育館4樓完美落幕，贏得二人賽冠軍的泰國拉查布理(Ratchaburi)藤球俱樂部，幾二人賽奪冠後於三人賽再闖決賽，儘管首局遭對手越南隊拿下，但經過調整，終場以17比21、21比9、21比12逆轉勝，風光包辦兩座冠軍。

藤球堪稱是泰國的國球，各項國際賽獲獎連連更充分展現實力，本次應邀來台參賽的拉查布理藤球俱樂部，曾8度勇奪泰國全國冠軍，今天三人賽冠軍賽對決越南，克服首局劣勢，展現王者氣勢，教練兼球員西洪(Chitsanuponk Seehom)強調，球員一開賽壓力太大，有些放不開，經過溝通與聊天去放鬆選手心情，就打出應有實力。

台灣國際藤球邀請賽雖是首度舉辦，但球場規格、裝置物的規劃，甚至最後一天比賽請來緯來體育台與MOE Sports轉播，顯示中華民國藤球協會的重視，獲得參賽各隊肯定，泰國隊西洪笑著說：「比賽這麼高規格，工作人員非常友善，真的很棒，我們明年一定會回來衛冕！」

除了努力辦好首屆台灣國際藤球邀請賽，中華藤協還將與緬甸藤協締結姐妹會，預計明年1月正式合作，未來緬甸會派教練來台進行指導，全面提升台灣藤球基層實力，這次來台參賽的日本隊拉查布理俱樂部也希望宇台灣藤球有進一步連結。

(中時電子報)