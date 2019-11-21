前「酒國名花」凌威威（舊名：凌葳威）近來與小11歲老公「岳飛後代」岳子樓鬧婚變，意外讓她早年出版自傳《葳力四射》翻紅；出身紅塵的凌威威見過不少大風大浪，後來進了演藝圈，也少不了碰到一些自命清高的藝人，不過她就直言很多知名女藝人，還不是要去陪睡廣告商、片商才能當上女主角，這些藝人有啥好跩不拉幾的呢？

凌威威在書中透露，自己當年上通告，在後台接觸不少藝人，直言女藝人和她所熟悉的酒店小姐，是以差不多類型在生活的，因此她也不解有些藝人幹嘛要侮辱酒店小姐。

她更驚爆很多知名一線女藝人，還不是要聽製作人的話，去陪睡廣告商，才能當上女主角，或者直接和片商、導演、製作人上床，換取演出機會，不然就靠超級淫媒介紹有錢人賺夜渡資、伴遊包養金，還有人和對手戲男星、男歌手，不然就是唱片公司老闆睡來睡去。

凌威威直言這些行為還不是和酒店客人花錢買酒店小姐的身體一樣，只要「洗乾淨後，又是新的」，那這些藝人又有什麼好跩不拉幾的呢？因為他們滿口仁義道德，私下幹的也是見不得人的勾當。

(中時電子報)