雷神索爾克里斯漢斯沃是天神級英雄，佩戴泰格豪雅表詮釋面對壓力但無懼的精神。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Aquaracer Calibre5腕表，8萬7400元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Calibre Heuer 02自動計時腕表，17萬3300元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅（TAG Heuer）代言人雷神索爾克里斯漢斯沃 (Chris

Hemsworth)近日為品牌拍攝兩組廣告形象照，以救難英雄的造型分別詮釋兩款泰格豪雅的Carrera和Aquaracer系列腕表，廣告主題為「無懼挑戰，成就自我」（＃Don’t Crack Under Pressure），說明了天神等級的英雄有壓力但無懼的精神。

身高190公分、擁有一身健美肌肉的克里斯漢斯沃，天生就是演雷神的不二人選，近日他已與漫威MARVEL續約，繼續接演雷神的角色，泰格豪雅有了這位天神等級英雄的加持，更添品牌魅力。

克里斯漢斯沃早在2013年拍攝電影《決戰終點線》時，就與泰格豪雅結下不解之緣，當時泰格豪雅就是該片贊助商，導演Ron Howard還送了一只泰格豪雅表給克里斯漢斯沃。

透過導演的引薦，克里斯漢斯沃成為泰格豪雅的粉絲，還自掏腰包買了一堆表，他對品牌的喜愛與忠誠度讓泰格豪雅留下深刻的印象，也因此促成兩年後獲邀擔任品牌代言人的一樁美事。

(中時 )