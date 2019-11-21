簡單生活節邁入第13個年頭，今年將於11月30日到12月8日在台北101水舞廣場，打造橫跨雙週末一連9天的嶄新體驗！活動創辦人張培仁、蔡健雅及獨立樂團「甜約翰」21日出席記者會，聊起音樂，蔡健雅坦言做音樂久了會疲憊，「忘記什麼會感動你，曾經能感動的都麻痺了」，透露疲憊期已持續3、4年。

但她認為只要做自己喜歡的事，就能放鬆心情，例如鑽研葡式蛋塔，而家中兩隻貓咪也是她的生活動力，雖不想成為貓奴，但愛乾淨的她仍會讓貓上床，「養了寵物後，那種簡單的快樂讓我震撼到，沒想到自己變得更加柔軟，這過程對我來說，不會讓我變成貓奴，而是讓我變成一個更好的人」。

有趣的是，她還在家裡安裝監視器，方便出遠門工作時能隨時跟貓咪說話。她某次人在上海，親眼從監視器中看到貓咪自己打開感應式的冰箱門，整個冷凍庫都跑出來，「我那時候真的很緊張，我的冰箱抽屜一直逼逼叫，我很擔心冰箱會不會壞掉，又不能叫牠把門關回去，只好請公司的人來我家幫忙關冰箱」。

蔡健雅出席簡單生活節記者會。（粘耿豪攝）

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