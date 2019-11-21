萬能工商排球隊成軍10年，2年前挺進甲組聯賽，去年永信盃男、女排皆擠進前8強，天晴能源集團秉持回饋鄉里的精神，從今年開始，每年贊助50萬元給萬能工商排球隊，21日天晴能源董事長葉志忠及萬能工商董事長林明德、校長陳育修簽署合作備忘錄，希望這次合作能讓球員的專業能力更上層樓，有機會再創諸羅傳奇。

葉志忠說，天晴能源是嘉義本土企業，公司希望能夠以回饋社會的用心，在球隊上幫助學生、幫助學校得以永續發展，這次透過教育部嘉義縣聯絡處軍訓督導葉聰謨引薦，加上萬能工商排球隊在比賽上的傑出表現，決定贊助學校排球隊，讓「球不落地，永不放棄」的精神持續發光發熱。

萬能工商排球隊教練指出，球隊目前共有36人，大多數學生家庭狀況都不是很好，由學校補助訓練時的三餐、住宿費用等，希望學生能無後顧之憂地練球，也會輔導他們的課業、考取證照等，這次的贊助對排球隊來說是很大的幫助及鼓勵。

萬能工商董事長林明德則勉勵學生，除了感謝企業的付出外，以後自己有能力的時候也要記得回饋社會。

(中時 )