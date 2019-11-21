香港反送中風波已於不少國家引發支持與反對者的衝突。最近隨著香港示威者佔領中文大學與理工大學引發國際關注，韓國大學生與大陸學生衝突快速擴大至多所大學，許多大學內聲援香港示威者的連儂牆大字報遭陸生撕毀，韓生陸生亦因此爆發衝突大打出手，韓生則向警方報案。因事態嚴重，雙方外交機構唇槍舌劍互不相讓，韓國警方正在對事件進行調查。

港媒《東網》報導，韓國首爾警方周三（20日）表示，已着手調查其中發生在明知大學的衝突案件。

明知大學一名負責人透露，有大陸留學生周二（19日）晚撕掉了柱子上寫有「支持香港示威」的大字報，韓國學生上前勸止時，雙方發生激烈打鬥，事後甚至有兩名學生報警求助。此外，首爾大學亦有學生報警，要求警方「尋找破壞校內設置連儂牆的犯人」。

而除先前已發生韓生與陸生衝突的高麗大學與延世大學之外，近期因陸生撕毀連儂牆引發肢體衝突的事件已快速擴大至世宗大學、漢陽大學及上述的明知大學。《朝鮮日報》指出，有中國大陸留學生向守護連儂牆的韓國學生丟擲硬幣，聲稱︰「中國留學生交的學費更多，這是有錢的我們打賞給可憐的南韓人的。」雙方衝突最終以警方插手收場，目前各個發生衝突的大學校園內已安排警員定時巡邏。

《韓聯社》報導，韓國外交部發言人金仁澈21日在記者會上就此事答稱，學生應在南韓法律允許的範圍內就此表達意見，中韓外交部門應隨時就有關問題溝通。他表示，外交部關注國內有關香港局勢的各種動向。在問及外交部是否對大陸使館發文表態並傳達立場時，金仁澈答道，韓中外交部門隨時就彼此關切和需要討論的問題進行著溝通。

大陸駐韓國大使館則表示，部分南韓大學的韓中學生因香港局勢產生對立情緒一事令人遺憾，大陸留學生對損害中國主權、歪曲事實的言行的言行表示憤慨與反對，也在情理之中。

此外，根據港府周四（21日）公布的統計可見，赴港韓國遊客比示威爆發前大減90%，旅港韓裔人士經營的餐廳生意亦因香港經濟不景氣而大幅下滑。

(中時電子報)