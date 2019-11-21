在傳出入圍名單外洩後，第62屆葛萊美20日晚間公布入圍名單，今年新人當道，重大獎項入圍均由新人包辦，「重磅女孩」麗珠（Lizzo）入圍8項最多，包括「年度製作」、「年度專輯」、「年度歌曲」、「最佳新人」、「最佳流行歌手」、「最佳節奏藍調歌手」、「最佳傳統節奏藍調演出」及「最佳當代都會專輯」， 晉身入圍四大重點獎項「大四喜」（年度專輯、年度錄音、年度歌曲、年度新人）的歌手，同樣入圍大四喜的還有怪奇比莉（Billie Eilish），以入圍六項緊追在後。

葛萊美自1959年以來，只有12位歌手入圍葛萊美的四大重點獎項，本屆新添兩位新人是難得現象。而以專輯《甜到翻》拿下上屆最佳流行專輯的小天后亞莉安娜(Ariana Grande)，這次也靠著新專輯《謝謝下一位》順利打破生涯紀錄，入圍五項大獎。至於其他兩位西洋天后泰勒絲與女神卡卡，則是分別奪下3項入圍。第62屆葛萊美頒獎典禮將在2020年1月26日於洛杉磯舉行。

怪奇比莉。（環球音樂提供）

亞莉安娜。（環球音樂提供）

(中時 )