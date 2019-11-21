李正皓在臉書貼上他與中和區其他兩位立委參選人江永昌、邱烽堯的網路搜尋熱度趨勢圖。（摘自李正皓臉書）

草協聯盟發起人李正皓因多次公開質疑國民黨總統參選人韓國瑜，上個月遭國民黨開除黨籍，今（21）日晚間親民黨發出採訪通知，通告各媒體明天上午10時親民黨總統參選人宋楚瑜、發言人于美人將陪同李正皓至新北市選委會辦理登記，代表親民黨參選新北市第八選區（中和區）立委。

李正皓稍早在他的臉書貼文「國民黨、民進黨之外，真的沒有其他可能嗎？」同時附上他與中和區其他兩位立委參選人江永昌、邱烽堯的網路搜尋熱度趨勢，圖表顯示李正皓目前略低於兩位對手，但差距不大。

(中時 )