艾德華諾頓自導自演存在他心中近20年的故事《布魯克林孤兒》，一邊執導、一邊演出，在心態上是衝突的。諾頓指出：「在身兼導演和演員時，我要在演出前就完全進入角色，專注在現場表演上。不過這也表示在演出之前，就要有百分之百完備的行動計劃，更需要有經驗豐富的幕前合作夥伴，當他們出現在片場的第一天，就已經看透角色並想通所有細節，然後準備好執行了。」

他找來堅強的卡司陣容，包括布魯斯威利、亞歷鮑德溫、威廉達佛、古古瑪芭塔勞、崔莉瓊斯、麥克威廉斯⋯⋯等，讓他能夠在演員的感性和導演的理性之間順利轉換。主角萊諾的恩師及唯一的朋友「法蘭克米納」，是個老派且有點自命不凡的私家偵探，對萊諾來說甚至是如父親如偶像般的存在，要勝任這個角色的演員一定得具有無比的魅力，諾頓立刻就想到布魯斯威利。他們倆早在20年前就認識，當時布魯斯威利在舞台劇看到諾頓十分驚豔，主動寫信給他相約喝啤酒，談論起兩人合作的可能性。

布魯斯威利很早就加入《布魯克林孤兒》，對這個計劃極具催化作用，諾頓指出：「布魯斯威利不只是在幕後激勵我的大功臣，在幕前也是飾演法蘭克的不二人選，你一看到布魯斯在銀幕上走著，就能明顯感覺到他和萊諾之間亦師亦父的關係，一切都流露在他的眼神中。布魯斯的笑容以及他與人互動的風采，很快就能展現出一種富有情感的魅力，真的很令我驚嘆！」

亞歷鮑德溫。（華納兄弟提供）

在萊諾追查殺害恩師的凶手之際，也愈來愈深入紐約背後的黑暗迷宮，一手掌握都市開發大權的政治大佬「摩沙蘭道夫」，由亞歷鮑德溫飾演。亞歷鮑德溫向來從不迴避各種霸道或道德觀低落的角色，他笑說：「有朝一日我想要在電影裡扮演麥當勞叔叔，就是那種親切、溫馴又天真的角色（笑）。至於摩沙蘭道夫，在公開場合他可是自詡為富有遠見的人民偶像呢！」亞歷鮑德溫深入分析：「他的偶像就是自己，他不斷自我推銷，以為自己的行動完全正確，他的觀念就是要摧毀不圓滿的現況，才能擁有更美好的明天。」

在萊諾追查恩師謀殺案背後的黑暗祕密時，發現還有一個人物想要揭發摩沙蘭道夫的真面目，那就是由威廉達佛所飾演的神祕又落魄的保羅，原本是理想主義的建築師，但遭到社會遺棄。諾頓表示：「我很幸運在拍攝魏斯安德森的電影時認識他，我非常想要他演出這個角色，因為保羅是這部電影的道德核心。威廉達佛幾乎什麼角色都演過，演技爐火純青層次分明，這個深奧的角色非他莫屬。」威廉達佛也很喜歡保羅看起來是一個模樣，但實際上又是另一個模樣，他表示：「一開始你會以為他是偏執愛幻想的流浪漢，認為這個世界裡的一切都出錯了，接著你才會瞭解到，他其實擁有珍貴的資訊能幫助調查。他就是關鍵的連結，能把一個錯綜複雜的謎團，轉變成一個超展開的故事。」電影11月29日在台上映。

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(中時 )