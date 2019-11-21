直擊幕後！ 利菁專訪韓國瑜 休息室辛辣對話曝光 (影/中天新聞)

國民黨總統候選人韓國瑜，今（21）日到天后級同學利菁的節目《麻辣天后傳》錄影，只見兩人一見面立刻獻上大大擁抱，互稱老同學。對話內容更是辛辣無所不忌，面對尖銳問題韓國瑜透過幽默化解，還逗得利菁哈哈大笑。

韓國瑜到《麻辣天后傳》錄影，與利菁在休息室見面時先來個大擁抱，接著兩人老交情，談話之前沒在客套，直接單刀直入敏感話題，談話途中，利菁更是對韓國瑜做了這一個貼心舉動，看到韓國瑜肩頭處的西裝上有灰塵，利菁馬上貼心地把它彈掉。

韓國瑜還一直不斷要利菁再問麻辣一點的問題，「這是麻辣天后宮呀，那就麻辣一點」。利菁一聽馬上回誇韓「你心臟好強喔」，吐槽說：「你是被政治耽誤的綜藝人才，我可以跟你開一個節目？」。

利菁說自己南下當觀光大使時，所接觸的每個人都發自內心稱讚韓國瑜，外界再多風風雨雨她都只相信自己眼前所見，絕對支持自己的老同學，自己所認識的韓國瑜。

許多網友看了韓國瑜與利菁一搭一唱默契十足的互動，紛紛笑說「喜歡看韓總和老同學利菁的互動，有趣又輕鬆」、「在這種滿天的烏雲政治裡，韓國瑜市長依舊談笑風生，好風采」、「市長應讓多上輕鬆的節目，沒政治味時更可顯現出他的魅力」、「總是充滿歡樂的氣氛」、「這一集一定有看頭」、「等不及要看了，幾時播呀！」。

(中時電子報)