108新課綱匆忙上路，高中英文單字變少、國文課本古文只剩15篇，學生中英文都變差；針對有總統大選候選人提出雙語教育政策，有教師建議，首先應該先把時數還給「強勢語言」也就是中文、英文，並且盡量加強學校裡的師資、教材、時數，這樣才能避免階級落差，犧牲家境清寒學子未來競爭力。

不願具名的高中教師表示，台灣現在中小學有很多占時數、沒意義的語文課程，比如閩南語、客語、原住民語，這些語言光是拼音法都沒統一，老師要怎麼教？真的想學，應該讓孩子回家跟阿嬤多講母語，學校的課程時數則應該多分配給「強勢語言」也就是中文、英文。

中華語文教育促進協會理事長段心儀表示，過去高中讀60篇文言文，現在只剩1／4也就是15篇，學生20年來中文程度降低太多；英文單字從7000字變4500字，大學教授都在憂心：以前7000字時代學生讀原文書就吃力，現在又該如何？難道要大學專業水準跟著降嗎？提升高中能力，才是釜底抽薪之計。

段心儀說，現在孩子中英文都變差，有錢孩子去補習，沒錢孩子只能靠學校資源，但108課綱給中英文時數那麼少，教育部亡羊補牢、砸錢補救，卻無法彌補這兩三年學子的損失。如果教育程度必須受限於個人的經濟狀況，寒門出人才比例愈來愈低，社會就階級化、高度不穩定，就算環境好的家長也開心不起來。「所以我贊成韓國瑜提出的『學貸免息』或是交換生1年國家協助等教育政策，讓弱勢學子可以感受到社會給他的溫暖，交換生政策還能提高英語能力。」

中山女中退休國文老師譚家化表示，目前台灣的語言教育非常不理想，全球都在瘋華語，台灣卻要丟掉《論語》、丟掉古文。她認為高中課程要改善，首先中英文課時數要增加，但她也強調家長要覺醒：「孩子是懵懂的，只要多加課，孩子會有壓力；但是家長要知道，台灣孩子競爭的對象是中國大陸、是全世界，最重要的學習階段不能放空，必須讓他們有足夠的根基。」

(旺報 )