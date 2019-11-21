不少網站要求用戶輸入個人資料才可使用旗下服務，總部設在英國倫敦的國際特赦組織周四（21日）發表報告，嚴厲批評Google及臉書（Facebook）等全球主要網路企業，其監控為基礎的業務模式侵害用戶人權。Google及臉書否認指控。

根據東網報導，國際特赦組織發表長達60頁的報告，指這些「監控巨企」的業務模式本質上與隱私權相悖，甚至威脅用戶言論自由、平等及不受歧視等權利。報告續指這些企業詳細探問用戶個人資料，滿足其貪婪的廣告業務，是對私隱權前所未見的衝擊。

報告亦批評有關企業強迫用戶進行「魔鬼交易」，以分享個人資料來換取使用已支配全球公共區域的Google和臉書服務；又利用演算法創造及推論用戶詳細資料，干涉他們私下建立自我身份的能力。組織又呼籲各國政府，在法律上保障民眾不受廣告商或第三方追蹤的權利，並質疑這些科企的私隱保護措施不足。

對於被指侵害用戶人權，臉書發表5頁長的書面回應，否認公司業務行為違反人權原則，亦不同意其業務模式以監控為基礎；其中提到用戶選擇使用臉書服務，與臉書收集、接收或使用數據的方式，都清楚地向用戶披露，不能與國際人權法中提及的非自願政府監控相提並論。

臉書公共政策總監薩特菲爾德（Steve Satterfield）亦對國際特赦組織的說法提出質疑，又指用戶是自願登記使用有關服務，強調收集得來用戶數據免費。Google亦不同意報告內容，但至今未有提供任何書面回應。

(中時 )