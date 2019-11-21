因有關香港示威的大字報，南韓的大學校園內已發生多起南韓學生和中國留學生的衝突，甚至還發生因肢體衝突而提起刑事訴訟情事。南韓外交部發言人金仁澈今天表示，學生應在南韓法律允許的範圍內就此表達意見。

金仁澈表示，外交部關注國內有關香港局勢的各種動向。中國駐韓大使館15日在官網發表題為「駐韓國使館發言人談香港局勢」的文章就部分南韓大學的韓中學生因香港局勢產生對立情緒一事表示遺憾，並稱中國青年學生對損害中國主權、歪曲事實的言行表示憤慨和反對，理所應當，也是情理之中。

13日在首爾漢陽大學人文學院一樓大廳，數十名韓國學生和中國學生互相怒視對峙長達4個多小時。

事件起因當天下午1點左右，10餘名「宣傳香港真相的學生集會」成員，張貼兩張支持香港示威的大字報。路過的5名中國學生見狀開始對此提出抗議，並意圖扯掉大字報，因而與南韓學生肩膀相撞、互相推扯，進而爆發肢體衝突。中國學生人數也越來越多，到下午5點已達到40多人。這場對峙最終在警衛出面調停後結束。

12日，貼在延世大學中央圖書館牆壁、支持香港示威的大字報被撕毀，學校網路論壇為此已經連續沸騰兩天。懸掛橫幅的團體12日下午向首爾西大門警察局提起訴訟，要求調查橫幅被撕毀的事件。

(中時 )