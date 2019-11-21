太平洋島國巴布亞紐幾內亞的布干維爾島（Bougainville）將舉行公投，這個星期六，該島20萬7千選民將決定，是要取得更大自治權，或者獨立。由於最新民調顯示，有四分之三選民支持獨立，布干維爾可能將是下一個新的國家。不過，布干維爾邁向新國家之路，還有許多步驟要走。
巴布亞紐幾內亞中央政府則希望，該島能夠留在國內，其中一個原因，當然就是擔心寫下先例，引發後續效應。
巴布亞紐幾內亞位於太平洋西南，領土包括世界第二大島新幾內亞島東半部，以及鄰近的6百餘個大小島嶼。1988年，布干維爾島分離主義份子與巴布亞紐幾內亞中央政府爆發內戰，直到1997年才在國際勢力調停下終止戰爭，戰爭造成該島4千至2萬人死亡。
雙方在2000年簽署和平協議，明定2020年是布干維爾島舉行獨立公投的期限。
布干維爾島有30萬居民，投票將在11月23日和12月7日舉行，12月稍後公布結果。當然最好的狀況，是獨立獲勝，該國政府接受，那麼皆大歡喜，但若該國政府不接受，恐怕將導致新一波衝突和危機。
(中時 )
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