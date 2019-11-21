旅美大聯盟左投陳偉殷今（21）日遭到所屬的馬林魚隊「指定轉讓」（DFA），他在日職時期的老東家中日龍隊立刻雪中送炭，表示要開始了解殷仔的合約和身體狀況。

中日龍隊球團代表加藤宏幸表示：「他（陳偉殷）是和我們球隊很有緣分的球員，目前看起來雖有些年紀了，但我們對他的合約、身體狀況都會進一步了解，我想（日職）其他球團應該也會開始調查他。」

陳偉殷現年34歲，2012年投身大聯盟時落腳金鶯隊，2016年再轉戰馬林魚隊迄今。殷仔在大聯盟8年戰績59勝51敗、自責分率4.18，在日職為中日龍隊出賽127場，戰績36勝30敗、自責分率2.59，更於2009年拿下中央聯盟「防禦率王」（ERA1.54）。

2009年是陳偉殷得意的一年，在拿下防禦率王後，年底球團把他的薪資從3500萬日圓大幅提升至1.1億日圓，使他躋身「億元男」行列。2015年底則與馬林魚隊達成5年8千萬美元的大型合約，平均年薪1800萬美元折合日幣更達到19.5億之譜。

(中時電子報)