SpaceX的超大型太空船「星艦」(Starship)，原型機在週三的低溫測試時，發生氣槽爆裂的事故，所幸不鏽鋼製的太空船外殼相當堅固，沒有炸的四分五裂。SpaceX表示，這是一場「極端條件測試」，所以爆裂也在意料之內，這不算嚴重的失敗。

太空飛行(Space Flight now)報導，美國東部時間星期三下午4:30，SpaceX公司位於德州南部海岸的Boca Facility設施進行低溫測試，這架翼火箭毫無徵兆的發生氣體爆發，火箭頂部噴出一團低溫流體，可能是氧氣或氮氣，氣槽的艙壁被炸飛，在掉掉地面之前，噴飛了近一百公尺。

大獵鷹火箭，與上層的星艦太空船，可以100噸的物資送到太空。(圖/SpaceX)

不過，星艦太空船的外觀仍大致保持完好，只有靠近頂部的結構被炸歪，顯示不鏽鋼外殼就如伊隆馬斯克所自豪的那樣「耐火又堅固」。

SpaceX公司聲明表示：「今天測試的目的是使系統達到最大壓力，因此結果並不出乎意料。人員沒有因此受傷，這場事故也不是嚴重的挫折。」

雖然話是這麼說，但是原本打算將星艦火箭Mk1，飛行到20公里的計劃已經擱置，要要修復原型器與整修線路之後才會進行。

在事故後，SpaceX執行長馬斯克以推特表示，「SpaceX正在開發星艦的改進版，將被命名為星艦Mk3。」

他說：「這次事故對於我們製造火箭仍然有價值，但是未來的設計卻會很大的不同。」

SpaceX Close Up Of MK1 PressureTest Failure

星艦是SpaceX下一代可重複使用火箭的組件之一，星艦是該火箭的上段，而下段的是體型更巨大的「大獵鷹火箭」。該公司表示，大獵鷹將是有史以來體型最大、推力最強大的火箭，比獵鷹重型火箭還要強力，但是組件卻比較少，維修時程也較短。

SpaceX的遠景，用星艦太空船前往月球。(圖/SpaceX)

SpaceX正在研發推力強大的猛禽發動機，星艦太空船安裝3具猛禽發機，而大獵火箭則安裝37具。

馬斯克說，在結合大獵鷹火箭與星艦之後，整個火箭系統將高達118公尺，這將高過登陸月球的農神5型火，能夠將約150噸的載荷，送到低地球軌道上。SpaceX計畫，建立一種運行在地球軌道的太空加油站，前往深太空的太空船，可以加了油以後再前往月球。

(中時電子報)